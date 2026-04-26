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大賣空本尊潑冷水 押晶片股跌入熊市

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

電影「大賣空」本尊、知名投資人貝瑞（Michael Burry）24日在Substack發文表示，他開始做空晶片股，買進追蹤費城半導體指數的iShares半導體ETF（SOXX）選擇權的賣權。

貝瑞買進的是SOXX 2027年1月到期、履約價330美元的選擇權賣權，以SOXX 24日收在新高的461美元來看，也就是有28.4%的跌幅空間，他顯然押注晶片股接下來會轉為熊市。

貝瑞寫道：「我知道費半終究會跌回原形。老一輩的半導體人士也深知這一點。目前的漲勢是技術面驅動，而當前因資料中心瘋狂擴張而面臨短缺的題材，力道非常強勁。」他也說，若他持有這領域的多單，現在會選擇獲利了結。

貝瑞也開始為大盤崩跌預先避險，他表示自己加碼標榜健康的連鎖超市Sprouts Farmers Market。

題材 做空 費城 選擇權 費城半導體

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