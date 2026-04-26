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費半連18紅 台積 ADR 創高 本周科技巨擘財報、Fed 會議聚焦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾（Intel）24日領軍暴衝之下，激勵輝達（NVIDIA）和台積電ADR同創新高，為費城半導體指數締造連18日漲勢，也帶動標普500指數和那斯達克指數再創歷史新高。 路透
英特爾（Intel）24日領軍暴衝之下，激勵輝達（NVIDIA）和台積電ADR同創新高，為費城半導體指數締造連18日漲勢，也帶動標普500指數和那斯達克指數再創歷史新高。 路透

英特爾Intel）24日領軍暴衝之下，激勵輝達（NVIDIA）和台積電（2330）ADR同創新高，為費城半導體指數締造連18日漲勢，也帶動標普500指數和那斯達克指數再創歷史新高。

投資人無視地緣政治緊張局勢，持續加碼科技股，但本周將面臨科技巨頭領軍「超級財報周」考驗，聯準會Fed）29日將舉行主席鮑爾任內最後一次決策會議。

英特爾24日飆漲24%，攻上2000年網際網路泡沫巔峰以來的首見新高。英特爾公布營收展望優於分析師所料，資料中心對中央處理器（CPU）的需求極其強勁。

費城半導體指數大漲4.3%，連日創高，連18日上漲下來，漲幅高達47%。

輝達和台積電ADR分別大漲4.3%和5.2%，重登歷史新高，輝達市值也突破5兆美元。超微AMD）大漲14%，市值首度突破5,000億美元大關。

那斯達克指數24日上漲1.6%，今年以來第五度刷新歷史高峰。標普500指數上漲 0.8%，今年九度創新高。兩年前已將英特爾從成分股中剔除的道瓊工業平均指數下跌0.2%。

標普500指數上周上漲0.5%，那斯達克指數上漲1.5%，兩大指數連四周收紅。道瓊指數上周則下跌0.4%。

Resonate Wealth Partners投資長朱利亞諾（Alex Guiliano）說：「過去六個月一直被打壓的AI題材，即使在面臨地緣政治風險的情況下，表現仍極有韌性。英特爾的利多提振了整個晶片領域的信心，並讓投資人有理由繼續在這領域建立部位。」

對部分投資人而言，市場仍陷於兩股勢力的拉鋸：一邊是戰爭造成的經濟損害風險，另一邊則是持續成長的企業獲利。

Ameriprise 首席市場策略師薩格林貝尼（Anthony Saglimbene）提醒，本周將是驗證這波漲勢的關鍵一周。超過三分之一的標普500指數成分股公司本周將公布財報，微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta將於本周三盤後發布財報，投資人將關注這些公司的資本支出計畫，蘋果將於周四公布財報。

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超微 網際網路 聯準會 輝達 英特爾 費城半導體 Fed 標普 AMD Intel

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