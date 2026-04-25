共175筆交易…川普3月投資動向曝光 買了「這些」公司債和股票

最新財務揭露文件顯示，美國總統川普在上個月買進了輝達（Nvidia）、通用汽車（General Motors）、Netflix、波音（Boeing）等公司發行的公司債。他也投資了美國銀行（BofA）和富國銀行（Wells Fargo）股票。

根據這份周五（24日）公布的文件，川普申報他在3月間進行了175筆的債券與股票買賣交易，總金額達數百萬美元。

這些交易中，大多數都是買入，只有11筆是賣出。交易標的除了一小部分是銀行股票，其餘都是債券。

揭露的資訊並未詳列每筆交易的確切金額，而是提供金額區間。數十筆債券買入分布於不同金額區間，其中多筆至少達到100萬美元。

川普買入的債券，發行者包括輝達、通用汽車、Netflix、波音等公司。

川普也申報購買美國銀行（BofA）和富國銀行（Wells Fargo）股票。四筆交易合併計算後，金額大致落在13萬美元至30萬美元區間。