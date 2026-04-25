毛利率80％！麥當勞5月「飲料革命」挑戰星巴克 能變新成長引擎？

摘要 漢堡不再是速食店唯一主角！面對物價飆漲與消費者習慣改變，麥當勞用飲料驅動轉型，背後藏著毛利率高達8成的獲利密碼。速食業進入飲料新戰局，「液體黃金」能成為麥當勞在 2026 年突圍的關鍵武器嗎？

飲料正成為速食產業拉高毛利、提升競爭力的關鍵。全球速食龍頭麥當勞將於五月在美國推出芒果鳳梨沁涼飲、加入風味糖漿的髒髒胡椒博士（Dr Pepper），8月則將推出與紅牛（Red Bull）合作的能量飲系列，如紅牛紅龍果提神飲。

麥當勞此次用飲料驅動轉型，背後有四大核心策略。

毛利率8成、創造全天候客流

首先是價格優勢。飲料的成分成本通常只占售價15%至28％，代表毛利率可衝到八成以上，麥當勞也擁有極大定價空間，能把新品價格壓低，預計將低於星巴克、Dutch Bros等競爭對手。消息一出，以冰飲、能量飲為重心的咖啡連鎖店Dutch Bros、Black Rock Coffee Bar股價均下跌。

其次是創造客流量。《巴倫周刊》（Barron's）分析，過去兩年因為物價大幅上漲，加上健康意識抬頭，導致許多對價格敏感的消費者減少外食，轉向居家烹飪。透過飲料，麥當勞就能創造全天候的入店理由。

促進加盟商獲利、拉攏新夥伴

再者是帶動加盟商獲利。《華爾街日報》分析，即便加盟商需為每家門市投入數千美元購置飲料混調設備，但麥當勞預期這些高毛利的飲品能有效帶動營收，並在不影響出餐速度的前提下完成製作。

最後是生態系擴張。除了長期夥伴可口可樂，此次麥當勞也和克里格胡椒博士（Keurig Dr Pepper）、紅牛合作，確保產品多樣性。

瞄準飲料攻Z世代，不是第一次

麥當勞其實並非首次把轉型契機投注在飲料上。早在2023年，麥當勞就曾經推出實驗性品牌CosMc's，主打售價約5美元（約合新台幣158元）的創意飲品，如莓果木槿酸檸汁、吉拿棒冷萃冰沙，鎖定喜愛繽紛色彩、高咖啡因與甜味飲品的Z世代年輕族群。

即便CosMc's最初試點店曾引發排隊熱潮，但隨著新鮮感退去，在人潮顯著減少後，於去年5月宣布結束此品牌。這場看似失敗的實驗，反而讓麥當勞明白市場需要更多元的產品線，並發現美國消費者對抹茶、薑黃拿鐵等產品興趣缺缺。

而且根據市場研究公司Circana數據，截至今年2月的過去一整年間，美國餐廳的能量飲料訂單成長9％，而傳統咖啡、茶類的訂單則有所下滑，顯示消費者正尋求咖啡以外的咖啡因攝取來源，並傾向把風味汽水視為日常小確幸。

星巴克、漢堡王都推特色飲品

面對此趨勢，對手也早有動作。墨西哥式速食連鎖品牌塔可鐘（Taco Bell）早在3月就把加入風味糖漿的髒髒汽水納入常態菜單，星巴克也在4月推出含有咖啡因的冷飲和能量飲料選項。

眼看塔可鐘、漢堡王等同業早將能量飲料、創意冷飲視為成長主力，麥當勞加入戰局，代表速食業正式進入「飲品驅動成長」的戰國時代。在全美飲品訂單連年增長的趨勢下，麥當勞正試圖證明，掌握消費者的日常小確幸，就能在競爭激烈的餐飲版圖中求勝。

WSJ、Barron's、WSJ、Yahoo Creators

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