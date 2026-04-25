中東戰火推高油價…德國經濟復甦遭重擊 成長預測全面下修

中東戰爭導致國際油價飆漲，打亂了德國經濟反彈之路。柏林當局下修今、明年經濟成長預估，政府官員也努力設法緩和能源價格攀升帶來的衝擊。

美國財經媒體CNBC報導，中東戰爭爆發前，德國受惠於國防與基礎建設支出，不但工業訂單增加，企業庫存下降，景氣信心也跟著好轉。

然而，荷蘭國際集團（ING）全球總體經濟研究部門主管布茲斯基（Carsten Brzeski）指出，高漲的能源價格和供應鏈風險在「德國（經濟）成長派對還沒開始前就已經破壞（慶祝）氣氛」。

德國聯邦經濟暨能源部（Federal Ministry forEconomic Affairs and Energy ）本週調降德國今年經濟成長預估，從1%腰斬至0.5%；明年成長預估也從1.3%下修至0.9%。同時，還預測今年通膨率將達2.7%，明年則為2.8%。

布茲斯基指出，德國工業生產在中東戰爭爆發前就已經出現「踉蹌」跡象。

德國2月工業生產和上月相比降幅0.3%；和上年同期相比則是持平。而現在中東衝突更讓企業信心急速滑降。

德國經濟研究機構衣佛研究所（Ifo Institute）昨天公布4月商業景氣指數，自3月的86.3滑降至84.4，創下2020年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期以來最低水準。

衣佛研究所所長菲斯特（Clemens Fuest）今天告訴CNBC：「我們看到的是德國經濟受到伊朗危機的沈重打擊。企業告訴我們，前方道路困難重重。」

根據荷蘭國際集團的分析，德國仍是歐洲最大的能源淨進口國之一，約6%能源來自中東；而聘僱近百萬人的「能源密集型」產業，約占工業總增加值的17%。

布倫特原油價格今年以來飆漲近73%，為緩衝能源價格高漲的衝擊，德國執政聯盟本月稍早同意祭出短期紓困措施，擬調降汽柴油能源稅，為期2個月，規模約16億歐元。

德國經濟暨能源部長賴歇（Katherina Reiche）表示，聯邦政府已採取「迅速且果斷的行動來減輕（燃料價格高漲）的負擔」。

布茲斯基指出，這場戰爭凸顯德國對能源進口的過度依賴。他在電郵中向CNBC表示：「這是一個痛苦的提醒，僅僅將依賴對象從俄羅斯轉向中東，並非結構性的解決方案。」

布茲斯基表示，能源價格攀升分散了政府對結構性改革的關注，使其轉向短期性補助，這「並非一個十分有前景的策略」。

他強調，德國迫切需要一個更堅定且具自主性的長期能源戰略，無論是全面投入再生能源還是重新考慮核能，「重點在於政府必須拿出長遠計畫」。