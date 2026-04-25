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從全網笑柄到逆襲成功！他2年前70萬美元重押英特爾 如今翻近3倍

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從全網笑柄到逆襲成功！他兩年前用70萬美元重押英特爾 如今翻近三倍

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
一名Reddit用戶在近兩年前，用祖母遺產低接英特爾股票，遭網友訕笑，若他抱得住，如今可能成為大贏家。路透
一名Reddit用戶在近兩年前，用祖母遺產低接英特爾股票，遭網友訕笑，若他抱得住，如今可能成為大贏家。路透

英特爾Intel）第1季財報亮眼，本季也釋出偏多展望，激勵24日股價衝上歷史新高。一名Reddit用戶近兩年前低檔買進英特爾股票，不久後該公司股價慘跌，該用戶遭網民恥笑，如今同一資產規模翻近三倍，一雪前恥，前提是他沒賣掉。

Tom's Hardware報導，一名Reddit用戶在2024年8月用祖母留給自己的遺產，以每股30.45美元買進約70萬美元的英特爾股票，但不到一周內，股價卻崩跌至20美元以下，網友紛紛在傷口上撒鹽，該用戶自此刪除Reddit帳號，消失在論壇上。

最初，在發表於論壇上的文章中聲稱，將「視英特爾表現，持續投資十年」，語氣充滿對這筆投資的理性、邏輯和樂觀情緒。不過，無論從什麼時間點來看，這筆投資確實是個相當大的賭注。

然而，英特爾在執行長陳立武的帶領下，在過去數月內逐漸翻身，第1季財報所帶動的股價漲勢，有如2024年8月該公司股價崩跌時的反面寫照。

倘若他在這段期間持股續抱，沒有被網友勸退，依英特爾24日82.54美元的收盤價計算，出清當初買進的股票，可進帳189萬7,471美元。

在此同時，美國政府在英特爾的持股價值，也自去年8月宣布入股該至今，翻增四倍至約360億美元，帳面報酬接近270億美元。美國政府當時以每股20.47美元，取得英特爾4.333億股普通股，相當於10%股權，持股規模為89億美元。

英特爾 Intel Reddit

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