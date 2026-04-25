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AI掀股市版圖大洗牌 台灣「超英趕加」台積電躍居全球市值第七大

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣股市市值目前正逼近加拿大。路透
台灣股市市值目前正逼近加拿大。路透

人工智慧（AI）浪潮引發了全球股市版圖的劇烈大洗牌，台灣和南韓分別在台積電（2330）、三星電子和SK海力士的帶動之下，先後超越歐洲各大股市。

彭博匯整的數據顯示，台灣股市目前市值接近 4.3 兆美元，本月已超越歐洲最大市場英國。南韓距此里程碑也僅差 1,400 億美元。以科技股為主的台韓股市，過去七個月內已先後超越德國和法國

台灣股市市值目前正逼近加拿大，加國股市近日也黃金及其他資源類股上漲而走強。

富達國際（Fidelity International）基金經理人桑森（Ian Samson）指出，韓、台股市迅速崛起，「歸功於半導體成為『新石油』這經濟運轉投入要素的長期大趨勢，並結合了近來對 AI 投資不計代價的瘋狂噴發。這也展現了先進半導體製造領域的寡占本質」。

台積電本周市值先後超越Meta 和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），以1.8兆美元市值拔得全球第七， 南韓半導體雙雄合計市值則為 1.5 兆美元。歐洲最大的公司、晶片設備商艾司摩爾（ASML）市值比這幾家公司都小。事實上，道瓊歐洲 600 指數（Stoxx Europe 600 Index）中所有科技股的總市值，也僅約 1.4 兆美元。

瑞銀（UBS）全球財富管理大中華區股票主管李智穎（Eva Lee）說：「這趨勢大致可視為科技和非科技產業間的分野。雖然歐洲個別 AI 相關個股今年也表現強勁，但由於台、韓股市的科技股集中度更高，所受到的影響也更為顯著。」

這兩大亞洲晶片強權的股票市值飆升，但經濟規模仍遠小於歐洲主要國家。國際貨幣基金組織（IMF）預測，南韓今年國內生產毛額（GDP）為 1.9 兆美元，台灣為 9,770 億美元，均遠低於德國、英國及法國超過 3 兆美元的規模。

話說回來，部分投資人對科技股在亞洲市場影響力過大感到不安，因為是這些股票在當地指數的權重極高。三星和 SK 海力士合計占南韓Kospi指數權重 42%，而台積電也大約占台股相同比率。

不過，隨著 AI 技術加速融入日常生活，帶動各類硬體與應用的需求擴張，AI 投資正趨於多元。隨著聯發科（2454）和台達電（2308）市值攀升，台積電的權重反而從近日高點回落。

摩根資產管理新興市場及亞太股票投資策略專家陳智灝（Francesco Chan）說：「亞洲的 AI 題材在大盤層面看似單一，但整個供應鏈其實非常廣泛。雖然龍頭企業大者恆大，但隨著 AI 資本支出持續向下雨露均沾，投資機會也正在擴大。」

台積電 指數 半導體 法國 加拿大 台股

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