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台積電效應擴散 熊本縣稅收增幅日本第一

中央社／ 東京25日專電
圖為台積電熊本廠。路透
圖為台積電熊本廠。路透

日本經濟新聞調查顯示，2026年度有多達6成、共29個都道府縣地方稅收創歷史新高，其中熊本縣稅收增幅8.6%，全日本第一，顯示台積電進駐帶來的經濟效應逐步擴散。

日本都道府縣的地方稅收主要由個人住民稅、法人兩稅（法人住民稅與法人事業稅）以及地方消費稅構成。與2025年度初始預算相比，2026年度共有39個都道府縣稅收增加，減少的則有8個縣。

調查顯示，熊本縣在中央政府協助下，成功引進全球半導體龍頭台積電，帶動半導體相關產業聚集，稅收增幅達8.6%，居全國之冠，並可望刷新歷史紀錄。以熊本為據點的九州金融機構肥後銀行自4月起加薪6%，幅度高於去年。半導體相關企業資金需求旺盛，使銀行貸款利息收入增加。

除產業投資外，觀光同樣帶來顯著效益。以鹿聞名的奈良縣稅收增幅達8.4%，排名全國第2。近年包括奈良JW萬豪酒店、奈良紫翠豪華精選酒店、奈良諾富特酒店等適合長期停留的住宿設施相繼開幕，帶動觀光發展。

奈良縣政府也積極推動觀光政策，不僅提供最高1億日圓（約新台幣2000萬）補助吸引飯店投資，2026年起更擴大補助範圍至古民家（傳統老屋）活用。星野集團由舊監獄活化改建的「虹夕諾雅奈良監獄」預計今年6月開業，1909年創業的老字號奈良飯店也將於9月完成翻修重新營運，進一步強化觀光動能。

另一方面，觀察持續刷新稅收紀錄的地方政府，沖繩縣在觀光與人口成長帶動下，地方稅收連續12年創新高，愛媛縣連續8年，群馬、香川、鹿兒島等8縣稅收也連續7年成長。

調查顯示，沖繩縣在旺盛的訪日觀光需求帶動下，人均所得與勞動力人口同步增加，個人住民稅持續成長。截至2026年2月，就業人數達78萬4000人，較10年前2016年的67萬9000人增加15%，遠高於全國平均增幅4.7%。

然而，地方財政面臨的風險也逐漸浮現，包括中東局勢的不確定性，若企業業績下滑，將直接導致法人稅收減少。

一橋大學教授佐藤主光指出，若法人稅收入來源過度集中，容易受到景氣波動影響。他強調，各地政府應建立促進地方經濟活化的長期藍圖，提升在地企業生產力，以降低對單一產業的依賴，確保財政穩定成長。

日本 熊本 台積電

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