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「大賣空」貝瑞重押半導體崩盤 稱費半終將「跌回原形」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
知名投資人貝瑞宣告，他開始做空晶片股。（本報系資料庫）
知名投資人貝瑞宣告，他開始做空晶片股。（本報系資料庫）

費城半導體指數創下18日連漲紀錄之際，上電影「大賣空」本尊、知名投資人貝瑞（Michael Burry）周五在 Substack 發文表示，他開始做空晶片股，買進追蹤費城半導體指數的 iShares 半導體 ETF（SOXX）選擇權的賣權（puts）。

貝瑞買進的是SOXX 2027 年 1 月到期、履約價 330 美元的選擇權賣權，以SOXX周五收在新高461美元來看，也就是有28.4%的跌幅空間，他顯然押注晶片股接下來會轉為熊市。

貝瑞寫道：「我知道費半（SOX）終究會跌回原形。老一輩的半導體人士也深知這一點。目前的漲勢是技術面驅動，而當前因資料中心瘋狂擴張而面臨短缺的題材，力道非常強勁。」他補充，若他持有這領域的多單，現在會選擇獲利了結。

貝瑞也開始為大盤崩跌預做避險，他表示自己增持房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）股的票，並加碼主打健康的連鎖超市 Sprouts Farmers Market。

貝瑞也透露他目前最大的持股部位為 GameStop、京東以及健保服務公司 Molina Healthcare。

此外，在周四軟體股大跌之際，貝瑞逆勢買進微軟股票。他說：「投資人將 IBM 和 ServiceNow 的財報消息視為 AI 威脅的徵兆，軟體股今天賣壓沉重。但軟體股我一股未賣。」

美股連番上漲創下歷史新高之際，貝瑞漸漸釋出不安感。他表示自己正擴大做空部位，目前以選擇權放空的部位占他投資組合約 5%。

他周四說：「目前所見的史上罕見的漲勢，這是美股前所未見的情況。從未見過爬升如此之陡、漲了還漲，且一路衝向歷史高點的漲勢。衝昏頭了。因此，我雖然無法預知何時會觸及尖頭反轉，但我仍加碼了更多賣權……同時布局跌深慘重的軟體股和支付股。」

費城半導體

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