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進口大量伊朗石油 中國1煉油廠遭美制裁

世界日報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
美國24日宣布制裁中國一家大型煉油廠以及40家運送伊朗石油的航運公司和油輪。路透
美國24日宣布制裁中國一家大型煉油廠以及40家運送伊朗石油的航運公司和油輪。路透

川普政府繼本月對荷莫茲海峽實施封鎖後，24日宣布制裁中國一家大型煉油廠以及40家運送伊朗石油的航運公司和油輪，落實對與伊朗往來的企業或國家採取二級制裁的行動，加大力道切斷伊朗經濟動脈。

美聯社報導，制裁名單包括恆力石化(Hengli Petrochemical)位於大連港的煉油廠，單日原油加工量約40萬桶，也是中國最大的獨立煉油廠之一，財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，「將繼續縮緊伊朗石油運往全球市場的船隻、中間商和買家系統」。

恆力自2023年以來進口大量伊朗原油，讓伊朗軍方獲利數億美元，而且去年2月，反對伊朗擁核的倡議組織「聯合反對伊朗核計畫」(United Against Nuclear Iran)即點名恆力是數十家採購伊朗石油的中國買家之一。

其實中東戰火爆發前，伊朗石油總量高達八成至九成出口至中國，不過伊朗原油抵達中國時，刻意隱匿來源，標示為馬來西亞等國石油，中國規模較小的煉油廠通常也是伊朗石油買家。

貝森特15日在白宮提出警告：「如果你們購買伊朗石油，如果伊朗資金存放在你們的銀行，我們會立即實施二級制裁，這是一項非常嚴厲的措施。」隨後財政部本月初致函中國、香港、阿拉伯聯合大公國和阿曼的金融機構，揚言凡與伊朗有業務往來的金融機構將實施二級制裁。

不過川普政府制裁行動，正值國際油價飆漲、全球能源貿易陷入危機之際，財政部宣布對原本制裁的俄羅斯石油採取臨時豁免，針對已在海上運輸的伊朗石油也通融一次性豁免，以緩解油價上漲速度。

但是伊朗多次提出美伊停火條件之一就是解除制裁，同時本月初，美國對一家購買伊朗石油的中國煉油廠實施制裁後，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，制裁「破壞國際貿易秩序和規則，擾亂正常經貿往來，侵犯中國企業和個人合法權益」。白宮這次嚴厲制裁幾周後，川普與中國國家主席習近平將在北京會面。

石油 伊朗 荷莫茲海峽 原油

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