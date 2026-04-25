美伊局勢現轉圜契機 那指和標普創高、道瓊收跌79點

華納兄弟探索」（ＷＢＤ）廿三日宣布，股東已投票通過將公司售予「派拉蒙天舞」，為這項達一一一○億美元（約台幣三點五二兆元）的「敵意併購」開綠燈。這將為此一漫長的併購案畫下句點，並打造一家娛樂巨頭。

2026-04-25 00:26