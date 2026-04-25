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美伊局勢現轉圜契機 那指和標普創高、道瓊收跌79點
美伊代表赴巴基斯坦，預計就和平終戰再度舉行談判，加上企業發布財報利多，美股今天多數收紅，那斯達克和標準普爾500指數再度改寫歷史新高。
道瓊工業指數終場下跌79.61點，或0.16%，收在49230.71點。
標準普爾500指數上漲56.68點，或0.80%，收在7165.08點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲398.10點，或1.63%，收在24836.60點。
費城半導體指數上漲435.092點，或4.32%，收在10513.664點。
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