英特爾表現亮眼 但分析師認為「這家晶片大廠」前景更優

美國晶片大廠英特爾（Intel）上季財報與本季財測均優於市場預期，不僅激勵該公司股價飆漲至歷史新高，就連人工智慧（AI）領域的競爭對手超微（AMD）和安謀股價也都大漲。

AMD 24日早盤跳漲14%，安謀則漲8.5%。AMD是英特爾在CPU業務上的主要競爭對手；安謀上月也宣布，計劃自研CPU。

D.A. Davidson分析師陸里亞（Gil Luria）表示，英特爾的財報對於「曾經沉寂」的中央處理器（CPU）市場而言，是一項正面訊號，「我們將英特爾財的財報是AMD CPU業務大幅成長的前兆，並認為朝（代理式）AI工作負載的結構性轉變，正帶來前所未有的伺服器CPU需求」。

D.A. Davidson在24日的研究報告中，將AMD投資評級由「中立」上調至「買進」，並將目標價由220美元調升至375美元。陸里亞也說，在可預見的未來，CPU需求可能超過供給，AMD可望提高整體產品價格、擴大利潤率。

即使英特爾占據新聞焦點，AMD對投資人而言，仍可能是CPU領域中最具吸引力的投資標的。Jefferies在24日的報告中上調英特爾目標價，但仍最看好AMD，認為後者正從英特爾手中奪取市占。

Jefferies團隊寫道，「英特爾表示其伺服器出貨量將實現二位數成長，且動能將延續至2027年，不過，AMD的成長表現可能更為強勁」，此外，市場高度期待AMD新一代Venice晶片將在今年稍晚或明年初問世。

Jefferies給予AMD股票「買進」評等，目標價300美元；對英特爾則維持「中立」評等。