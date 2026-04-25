股東點頭 華納兄弟3.5兆併入派拉蒙

「華納兄弟探索」（ＷＢＤ）廿三日宣布，股東已投票通過將公司售予「派拉蒙天舞」，為這項達一一一○億美元（約台幣三點五二兆元）的「敵意併購」開綠燈。這將為此一漫長的併購案畫下句點，並打造一家娛樂巨頭。

ＷＢＤ說，多數股東投票支持以每股卅一美元，將全部業務售予「天空之舞傳媒」旗下的派拉蒙天舞；若計入將承接的債務且按華納已發行的股份推估，這筆交易總值近一一一○億美元。

併購後，華納旗下的HBO Max和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）可能很快將與派拉蒙旗下的哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）與「Paramount+」的串流服務合併。

華納兄弟探索執行長（ＣＥＯ）札斯拉夫聲明，股東廿三日批准，是完成此一歷史性交易的關鍵里程碑；派拉蒙也說，期待未來幾個月完成這筆交易的剩餘流程，打造一家領先業界的新世代媒體娛樂公司。

不過，此併購案仍需接受美國監管部門審查。

批評人士譴責，本案將是在原本就遭少數巨頭壟斷的行業中進一步整合。這些人士並呼籲州政府或美國境內、境外提出訴訟加以阻擋。

本案一路走來爭議不斷，甚至華納領導高層一開始也意見分歧；如今其內部雖已同意，但外部仍有反對聲浪。數千位演員、導演、編劇和其他業內人士以聯名信方式反對，主張如此併購將導致更多從業人員失業，並減少電影製作人和觀眾的選擇。

美國奧斯卡影后珍芳達領銜的好萊塢言論自由運動組織「第一修正案委員會」表示，華納股東批准併購是一大挫折，但抗爭尚未結束。加州檢察長邦塔也表態反對，正展開調查。大力支持反壟斷的民主黨籍聯邦參議員沃倫說，全美各州檢察長正積極阻擋這場反壟斷的「災難」。

目前好萊塢僅存五大傳統電影公司，本案是其中兩家整併；合併後將囊括兩大串流媒體平台Paramount+與HBO Max、兩大新聞業巨頭ＣＢＳ及ＣＮＮ和一些娛樂網絡。