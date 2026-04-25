燒錢大戰…AI投資支出飆升 Meta、微軟大縮編

為因應人工智慧（ＡＩ）投資支出飆升，Meta與微軟同步調整人力結構，兩家公司可能共影響達二點三萬個職位。

社媒巨頭Meta向員工發出內部備忘錄，自五月廿日起裁員百分之十、約八千人，並凍結原定招募的六千個職缺，即遇缺不補，並宣稱此舉旨在提升營運效率和抵銷其他投資。

這是Meta自二○二二至二○二三年推動「效率年」以來，最大規模的組織重整，當時裁員達二點一萬人。

Meta人資長蓋爾說，受影響的員工將獲優渥離職方案，包括美國員工在離職後仍可享十八個月醫療保險。她坦言相關消息「令人不安」，但在當前情勢下仍屬必要決定。

這波裁員延續Meta近年來的縮編趨勢。前年初，負責元宇宙業務的Reality Labs裁撤約一千人，三月再有數百人受影響，涵蓋社媒臉書、全球營運與銷售部門，同時減少外包內容審查，轉向ＡＩ技術。

Meta執行長祖克柏正加大ＡＩ布局，推動所謂「個人超級智慧」，並投入龐大投資，預計今年最高達一三五○億美元（約台幣四點三兆元），還規畫大規模的資料中心建置計畫，以支撐其ＡＩ運算需求。Meta正和亞馬遜、Google、微軟與OpenAI等對手進行高成本的ＡＩ競賽。

另外，一九七五年創立的微軟首次推出大規模自願離職方案，涵蓋約百分之七的美國員工，共約八七五○人符合資格。該方案適用於資深總監級以下、年資與年齡共達七十年以上者，銷售獎勵人員不包括在內，相關細節將於五月七日公布。

微軟正加速全球資料中心布局，並已宣布在日本與澳洲的新一輪ＡＩ投資。公司也調整員工獎酬制度與績效評估機制來簡化管理流程。

Meta與微軟預計廿九日公布最新的季度財報。科技業正同步縮減成本與擴大ＡＩ基礎建設投入，亞馬遜今年初也宣布裁減約一點六萬個職位。