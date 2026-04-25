加國AI新創收購德同業

加拿大人工智慧（AI）新創Cohere同意收購德國同業Aleph Alpha，將組成估值約200億美元的跨大西洋AI公司，反映西方政府與企業力圖打造自己的「主權AI」系統，降低對美國科技巨擘的依賴。

這樁交易獲德國和加拿大政府力挺，將造就聚焦「主權」AI的公司，讓顧客掌控自己的數據和基礎設施。

這項合併案凸顯出，世界各國對仰賴OpenAI、Google這些矽谷科技集團的憂慮加劇。

Cohere執行長戈梅茲說：「為了提升韌性，我們兩國需要聯手合作，相互依賴。」

這項交易也是AI產業趨向整併的另一早期徵兆。之前，SpaceX同意收購新創公司Cursor。

金融時報引述知情人士報導，規模較大的Cohere將保有其名，並以加拿大、德國雙總部形式營運。Aleph Alpha股東將以每9股，換得1股Cohere股票。兩家公司都對財務細節不予置評。

Cohere和Aleph Alpha專攻企業和政府客戶，押寶更安全、本地控制的AI是與大型對手奮力一搏的利基。

總部在多倫多的Cohere由前Google研究員在2019年創立，為企業客戶開發用於公司內部基礎設施的大型語言模型（LLM）。Aleph Alpha總部在海德堡，與德國工業和政府關係密切。