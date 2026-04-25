日3月核心CPI增長未達標

最新數據顯示，日本3月核心通膨率為1.8%，連續第二個月低於日銀（央行）的2%目標，主因政府燃料補貼以及食品通膨放緩，抵銷伊朗戰爭引發能源衝擊的價格壓力。

雖然目前市場普遍預期日銀下周將維持利率不變，但不會放鬆戒備，持續防範油價推升通膨。

日本政府24日公布的數據顯示，3月剔除生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年升1.8%，較2月的1.6%上升，符合預期。

再剔除能源後，核心 - 核心CPI年升2.4%，低於2月的2.5%，也符合預期；整體CPI則升至1.5%。由於日圓走軟，包括耐用品在內的商品價格也受到了提振。

作為日本主食的白米價格，較去年同期上漲6.8%，漲幅較2月的17.1%大幅收斂，將整體通膨率拉低了0.1個百分點。

日本民眾對物價攀升不滿，導致前兩任首相下台。去年10月上任的首相高市早苗承諾，將對抗通膨列為首要政策。

日本2月通膨率本已跌至2022年以來最低點，但在伊朗戰爭爆發後，日銀上月警告，由於中東戰事影響，以致「近期原油價格上漲」，預計日本通膨將會進一步攀升。不過，在政府啟動緊急補貼措施後，3月的能源價格比去年同期下降，汽油價格跌5.4%。