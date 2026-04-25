AI燒錢 科技巨頭爆裁員潮

為因應人工智慧（AI）投資支出飆升，Meta與微軟同步調整人力結構，Meta裁員10%、約8,000人，凍結原定招募的6,000個職缺，微軟則首度推出大規模自願離職方案，對象涵蓋約7%美國員工。

社群媒體巨頭Meta向員工發布內部備忘錄，將自5月20日起裁員10%，約8,000人，並凍結原定招募的6,000個職缺。公司表示，此舉為提升營運效率並抵銷其他投資。

Meta人資長指出，受影響員工將獲得優渥離職方案，包括美國員工可享18個月醫療保險。她坦言，相關消息「令人不安」，但在當前情勢下是必要決定。

此次裁員延續Meta近年縮編。2024年初Reality Labs裁撤約1,000人，3月再有數百人受影響，涵蓋Facebook、全球營運與銷售部門。公司同時減少外包內容審查，轉向AI技術。

另一方面，微軟則首度推出大規模自願離職方案，對象涵蓋約7%美國員工，約8,750人符合資格。該計畫適用於資深總監級以下、年資與年齡合計達70以上者，銷售獎勵人員不在適用範圍，相關細節將於5月7日公布。

微軟正加速全球資料中心布局，並已宣布在日本與澳洲的新一輪AI投資。同時，公司也調整員工獎酬制度與績效評估機制，簡化管理流程。

另外，運動用品大廠Nike於23日宣布新一輪裁員計畫，預計在全球削減約1,400個職位，占整體人力少於2%，受影響員工遍及北美、亞洲及歐洲地區，其中以科技部門為主要調整對象。

Nike在發給員工的內部備忘錄中指出，此次裁員是「Win Now」轉型策略的一環，目標在於重塑科技團隊、推進Air製造現代化、調整部分Converse鞋履業務，並將材料供應鏈工作整合至鞋類與服飾供應鏈團隊。