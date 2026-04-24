巴基斯坦官員預料美伊將展開第2輪談判 油價回檔、金價小漲

巴基斯坦官員24日表示，預料美國與伊朗將會進行第二輪談判，但並未提到何時進行。國際油價溫和回跌到每桶105美元以下，黃金站上小幅上漲。

熟悉談判事宜的巴基斯坦官員表示，預料伊朗外交部長阿拉格齊將於本周五（24日）率領少數官員抵達伊斯蘭馬巴德；美國的後勤與安全團隊已經到達此地，安排談判流程。預料周末之前將開始談判。

布蘭特原油6月期貨每桶一度下跌1.6%，接近103美元，之後跌幅縮小，報104.16美元；西德州下跌1.69美元，報94.16美元。

6月黃金期貨小漲1.2美元，報每英兩4,725.20美元；現貨上漲13.54美元，報4,707.68美元。