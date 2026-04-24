數萬名三星員工抗爭求漲薪 韓廠晶圓代工夜班產量大減58%

韓國科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）工會表示，在工會成員參與要求加薪的抗議活動之際，三星韓國廠房晶圓代工與記憶體晶片產量昨天夜班期間分別下降58%與18%。

三星電子數萬名員工昨天集會抗爭，要求調高薪資和獎金。隨著工會揚言展開為期數週的罷工，這場勞資紛爭恐為三星帶來沉重壓力。

三星是全球晶片製造大廠，產品應用範圍涵蓋人工智慧（AI）到消費性電子產品。外界憂心罷工恐導致供應鏈嚴重中斷並造成巨大損失。

路透社報導，根據三星工會，許多員工昨天前往首爾以南的平澤（Pyeongtaek）廠區參加抗議活動，隨後在昨天晚間10時至今天清晨6時夜班時段未出勤。

三星工會指出，三星在韓國的生產設施採24小時3班制運作。對於上述消息，三星不予置評。

三星電子數萬名員工昨天集會抗爭，要求調高薪資和獎金。 美聯社

三星電子數萬名員工昨天集會抗爭，要求調高薪資和獎金。 歐新社

三星電子數萬名員工昨天集會抗爭，要求調高薪資和獎金。 路透社

在工會成員參與要求加薪的抗議活動之際，三星韓國廠房晶圓代工與記憶體晶片產量昨天夜班期間分別下降58%與18%。 路透社