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川普2.0上任以來…美股漲幅隨政策起舞 這些交易日漲最猛、跌最兇

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

股市研究機構Fundstrat最新報告顯示，美國總統川普對股市的影響力極大，在歷任美國總統當中無與倫比。

Fundstrat在23日發布的報告中指出，自川普2.0政府2025年元月上任以來，美股漲幅和跌幅前五大的交易日，全都隨川普政策起舞。該公司總經數據科學家Alex Wang分析1981年迄今美股在12位總統任內表現後，發現沒有一位能像川普這樣能大幅左右美股漲跌。

川普2.0上任至今，美股標普500指數漲勢最猛的前三大交易日是：2025年4月9日飆漲9.5%（因「解放日」關稅暫停實施）、同年5月12日漲3.3%（美中關稅戰休兵90天）、2026年3月31日漲2.9%（因川普表示有意終結伊朗戰爭）。

跌幅前五大交易日也與川普2.0關稅措施密切相關，包括去年4月3日（「解放日」關稅宣布次日）標普500指數暴跌4.8%、4月4日再跌6%（因北京宣布報復性關稅）、4月10日跌3.5%（因川普把對大陸關稅提高到145%）。

Fundstrat經濟策略師Hardika Singh指出，其他政府任內，標普500指數走勢通常受廣泛因素驅動，包括經濟數據、聯準會Fed）決策、企業盈餘、國外事件、政府政策和經濟疑慮。

但到川普2.0，市場波動更受川普政策及後來的髮夾彎刺激。交易員不僅對新的政策宣布反應強烈，也對川普拉高、緩和或解除緊張情勢的反應敏感。

Fed 聯準會 關稅 川普 標普 美股 美國 伊朗戰爭

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