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首度大舉裁員！氣候變遷可可成本漲不停 德知名巧克力大廠裁員10%

中央社／ 柏林24日專電
氣候變遷導致可可價格與生產成本上漲。 新華社
氣候變遷導致可可價格與生產成本上漲。 新華社

德國國民巧克力品牌Ritter Sport宣布裁減10%行政職位，為創立百年來首度大規模裁員氣候變遷導致可可價格與生產成本上漲，在保障農民不調漲售價前提下，Ritter Sport呼籲國際產官學界協助農業轉型，因應氣候變遷壓力。

在台灣也買得到的德國知名巧克力Ritter Sport近期宣布裁員，根據德國「食品報」（LebensmittelZeitung）報導，這是這家老牌巧克力大廠自1912年創立以來，首度大舉裁員。

Ritter Sport在全球僱用約1900名員工，其中約1000人在西南德總部及生產基地瓦爾登布赫（Waldenbuch）工作，此次裁減對象是當地行政部門員工約近百人。

執行長羅肯（Andreas Ronken）接受商報（Handelsblatt）訪問表示，這個決定很困難，為了讓公司在未來仍能穩定經營，必須進行調整。

談及縮編原因，羅肯說，能源、包裝與可可價格上漲導致Ritter Sport出現不少虧損，縱使去年公司營收增加，也難抵消巧克力製造成本大幅上升壓力。

根據商報，受氣候變遷影響，近年可可價格劇烈攀升，從2022年每公噸約2400美元，一度漲到2025年初超過1萬美元（約新台幣31萬元），雖然近期有所回落，但仍比過去高得多。

巧克力製造成本上升也反映到消費端。去年市調機構Circana分析，德國小熊軟糖（Haribo）營收亮眼，背後一項原因是市面巧克力價格節節攀升，消費者改選價格穩定且便宜的果膠與甘草糖作為甜食替代品。

德國咖啡大廠Tchibo在明鏡週刊（Spiegel）4月初刊載的一篇與Ritter Sport聯盟合作的報導中指出，氣候變遷對原咖啡豆與可可豆產區帶來很大壓力，到2050年，全球至少一半產區不適合耕種；當前世界1250萬咖啡種植者中，很大一部分已在為生存而戰。

然而，德國零售商卻持續採低價策略吸引消費者，Ritter Sport農業生產主管威爾（Hauke Will）表示，「終端價格戰給我們帶來嚴重問題。」這不僅導致生產上游的農民與製造商獲利被壓縮，環境永續也受影響。

為對抗低價競爭，Ritter Sport因此與Tchibo合作組建聯盟，呼籲政府與產業界加大投資，協助農民培育更耐氣候變化的咖啡豆與可可豆，以及導入現代化種植技術改善生產方式，提高農地產量與穩定性。

而針對遭裁員的總部員工，Ritter Sport表示，已制定補償方案及轉職安置機制，協助受影響員工尋找新工作機會。

Ritter Sport為德國國民品牌巧克力，位於柏林的直營門市吸引大批消費者，仍難抵近年可可豆原物料價格上漲壓力宣布裁員。 中央社
Ritter Sport為德國國民品牌巧克力，位於柏林的直營門市吸引大批消費者，仍難抵近年可可豆原物料價格上漲壓力宣布裁員。 中央社

農民 巧克力 德國 氣候變遷 品牌 裁員 可可

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