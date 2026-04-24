首度大舉裁員！氣候變遷可可成本漲不停 德知名巧克力大廠裁員10%

德國國民巧克力品牌Ritter Sport宣布裁減10%行政職位，為創立百年來首度大規模裁員。氣候變遷導致可可價格與生產成本上漲，在保障農民不調漲售價前提下，Ritter Sport呼籲國際產官學界協助農業轉型，因應氣候變遷壓力。

在台灣也買得到的德國知名巧克力Ritter Sport近期宣布裁員，根據德國「食品報」（LebensmittelZeitung）報導，這是這家老牌巧克力大廠自1912年創立以來，首度大舉裁員。

Ritter Sport在全球僱用約1900名員工，其中約1000人在西南德總部及生產基地瓦爾登布赫（Waldenbuch）工作，此次裁減對象是當地行政部門員工約近百人。

執行長羅肯（Andreas Ronken）接受商報（Handelsblatt）訪問表示，這個決定很困難，為了讓公司在未來仍能穩定經營，必須進行調整。

談及縮編原因，羅肯說，能源、包裝與可可價格上漲導致Ritter Sport出現不少虧損，縱使去年公司營收增加，也難抵消巧克力製造成本大幅上升壓力。

根據商報，受氣候變遷影響，近年可可價格劇烈攀升，從2022年每公噸約2400美元，一度漲到2025年初超過1萬美元（約新台幣31萬元），雖然近期有所回落，但仍比過去高得多。

巧克力製造成本上升也反映到消費端。去年市調機構Circana分析，德國小熊軟糖（Haribo）營收亮眼，背後一項原因是市面巧克力價格節節攀升，消費者改選價格穩定且便宜的果膠與甘草糖作為甜食替代品。

德國咖啡大廠Tchibo在明鏡週刊（Spiegel）4月初刊載的一篇與Ritter Sport聯盟合作的報導中指出，氣候變遷對原咖啡豆與可可豆產區帶來很大壓力，到2050年，全球至少一半產區不適合耕種；當前世界1250萬咖啡種植者中，很大一部分已在為生存而戰。

然而，德國零售商卻持續採低價策略吸引消費者，Ritter Sport農業生產主管威爾（Hauke Will）表示，「終端價格戰給我們帶來嚴重問題。」這不僅導致生產上游的農民與製造商獲利被壓縮，環境永續也受影響。

為對抗低價競爭，Ritter Sport因此與Tchibo合作組建聯盟，呼籲政府與產業界加大投資，協助農民培育更耐氣候變化的咖啡豆與可可豆，以及導入現代化種植技術改善生產方式，提高農地產量與穩定性。

而針對遭裁員的總部員工，Ritter Sport表示，已制定補償方案及轉職安置機制，協助受影響員工尋找新工作機會。