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自駕計程車上路？馬斯克宣布特斯拉Cybercab開始生產 38秒影片曝光

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
Cybercab是一款標榜沒有方向盤與踏板的自駕計程車，於2024年秋季首次亮相，馬斯克當時表示，該車款預計在2027年問世。 美聯社
Cybercab是一款標榜沒有方向盤與踏板的自駕計程車，於2024年秋季首次亮相，馬斯克當時表示，該車款預計在2027年問世。 美聯社

美國電動車大廠特斯拉Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天宣布，備受矚目的特斯拉「自駕計程車」Cybercab已開始生產。

法新社報導，馬斯克在社群平台X發布一段38秒宣傳影片，並且附上簡短文字寫道：「Cybercab已經開始生產」。

這段影片主要在自駕的Cybercab車內拍攝，畫面顯示車輛駛離工廠，並且開到街道上。

此外，馬斯克也分享了另一則短片，畫面似乎顯示多輛金色Cybercab在道路上成列行駛。

Cybercab是一款標榜沒有方向盤與踏板的自駕計程車，於2024年秋季首次亮相，馬斯克當時表示，該車款預計在2027年問世。

去年6月起，特斯拉開始在德州奧斯汀（Austin）以僅限邀請的方式，向「早期體驗」用戶提供自駕計程車服務。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天宣布，備受矚目的特斯拉「自駕計程車」Cybercab已開始生產。 美聯社
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天宣布，備受矚目的特斯拉「自駕計程車」Cybercab已開始生產。 美聯社

馬斯克在社群平台X發布一段38秒宣傳影片，並且附上簡短文字寫道：「Cybercab已經開始生產」。 路透社
馬斯克在社群平台X發布一段38秒宣傳影片，並且附上簡短文字寫道：「Cybercab已經開始生產」。 路透社

去年6月起，特斯拉開始在德州奧斯汀（Austin）以僅限邀請的方式，向「早期體驗」用戶提供自駕計程車服務。 美聯社
去年6月起，特斯拉開始在德州奧斯汀（Austin）以僅限邀請的方式，向「早期體驗」用戶提供自駕計程車服務。 美聯社

美國 馬斯克 特斯拉 Tesla 自駕車 計程車

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