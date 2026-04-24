快訊

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖中信銀搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區分行驚傳持槍歹徒搶千萬 中信銀行回應了

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聽新聞
0:00 / 0:00

天然氣恐持續緊俏！IEA報告點名「這幾國」衝擊大 台灣也入列

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
國際能源署（IEA）最新報告顯示，在中東衝突持續與地區性基礎設施受損持續干擾供應下，全球天然氣市場緊俏，預料延續至今年以後。 歐新社
國際能源署（IEA）最新報告顯示，在中東衝突持續與地區性基礎設施受損持續干擾供應下，全球天然氣市場緊俏，預料延續至今年以後。 歐新社

國際能源署（IEA）最新報告顯示，在中東衝突持續與地區性基礎設施受損持續干擾供應下，全球天然氣市場緊俏，預料延續至今年以後。亞洲逾25%液化天然氣（LNG）進口取道已實質封鎖的荷莫茲海峽，預料承受更直接衝擊，以台灣、孟加拉、印度等國尤甚。

IEA在24日發布的今年第2季「天然氣市場報告」中指出，儘管新產能陸續上線，伊朗戰爭將推遲原本預計在2021-2030年下半投入運作的大量新增LNG產能。

能源貿易商Vitol Group本周稍早也警告，全球供應可能到2028年前都會受到影響。卡達此前表示，伊朗上月的攻擊，造成約17%液化產能受損，恐需長達五年才能修復。

IEA指出，儘管天然氣生產商正努力擴大供應，需求端將在市場的平衡中扮演關鍵角色，尤其是在亞洲。

初步估計顯示，中東天然氣產量自衝突爆發以來，年減約25%。經荷莫茲海峽出口的波斯灣天然氣，近九成運往亞洲，占該地區LNG進口總量的逾25%，亞洲市場因而承受更直接的衝擊。其中以台灣、孟加拉、印度和巴基斯坦，對行經該路線的供應，依賴程度尤高。

IEA數據顯示，亞洲國家2025年取道荷莫茲海峽進口的天然氣總量，中國大陸居冠，而印度、台灣、南韓和巴基斯坦。

不過，若論燃氣發電在各國電力結構中的占比，天然氣僅供應中國電力的一成不到，且該國取道荷莫茲海峽的進口天然氣，占整體進口量的比率更低；印度雖有近三成進口天然氣取道荷莫茲海峽，但不到10%的電力倚賴天然氣。相較下，台灣取道荷莫茲海峽的進口天然氣，占整體進口量約35%，且全國約一半發電量依賴天然氣。

IEA說，短期供應損失與產能成長放緩的綜合影響，恐在2026-2030年間造成約1,200億立方公尺的LNG累計供應缺口。目前關鍵進口市場的需求已經放緩，主因價格上漲、氣候回溫，以及抑制天然氣消費的措施。

IEA說，「需求端如何因應，將是平衡全球天然氣市場的關鍵」。

亞洲市場對取道荷莫茲海峽的LNG供應中斷，曝險程度更高。來源：國際能源署2026年Q2天然氣市場報告
亞洲市場對取道荷莫茲海峽的LNG供應中斷，曝險程度更高。來源：國際能源署2026年Q2天然氣市場報告

中東 荷莫茲海峽 天然氣 伊朗 能源 台灣 國際能源總署

延伸閱讀

中東戰爭衝擊…IEA估液化天然氣供應吃緊至明年底 再生能源需求增加

中東液化天然氣出口受阻 美國獲轉單效益利多

中東戰爭導致能源短缺 重創印度玻璃製造業

全球損失至少10億桶油 一文看美伊戰爭對全球經濟影響

相關新聞

中東油源受阻、俄油變搶手貨！新加坡購買量料創新高 印度進口量翻倍

伊朗戰事與荷莫茲海峽受阻持續擾亂全球能源供應，新加坡及印度雙雙轉向，自俄羅斯進口原油與燃油。

供應鏈押在中國、任內從未訪台 美中競爭下如何評價庫克卸任？

蘋果執行長庫克宣布今年將交棒。《蘋果在中國》作者麥基（Patrick McGee）在紐約時報專欄評論他的功過，認為庫克當年接下賈伯斯的重擔，一步步將公司市值推升至4兆美元，完成一項幾乎不可能的任務，但若以地緣政治大局來看，庫克的評價就顯得複雜得多，因為蘋果的成功，很大程度來自他將幾乎所有公司製造業務整合到中國。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

天然氣恐持續緊俏！IEA報告點名「這幾國」衝擊大 台灣也入列

國際能源署（IEA）最新報告顯示，在中東衝突持續與地區性基礎設施受損持續干擾供應下，全球天然氣市場緊俏，預料延續至今年以後。亞洲逾25%液化天然氣（LNG）進口取道已實質封鎖的荷莫茲海峽，預料承受更直接衝擊，以台灣、孟加拉、印度等國尤甚。

美伊和談希望消退、油價延續上漲走勢 亞股跌多漲少

隨著德黑蘭當局持續關閉荷莫茲海峽，美國也維持對伊朗港口的封鎖，投資人憂心美伊和談缺乏進展，國際油價今天延續上漲走勢，亞洲...

中東戰事未歇、商業活動萎縮 伊朗收到荷莫茲首批過路費

中東戰事未歇推升日本通膨、導致歐元區商業活動萎縮，並可能提高英國政府舉債成本；同時，伊朗表示已收到在荷莫茲海峽徵收的首批...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。