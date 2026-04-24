美伊和談希望消退、油價延續上漲走勢 亞股跌多漲少

隨著德黑蘭當局持續關閉荷莫茲海峽，美國也維持對伊朗港口的封鎖，投資人憂心美伊和談缺乏進展，國際油價今天延續上漲走勢，亞洲股市則是跌多漲少。

法新社報導，由於缺乏利多消息帶動買盤，加上美國科技巨擘Alphabet、Meta、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及蘋果（Apple）將於下週陸續公布財報，投資人週末前態度趨於謹慎保守。

City Index市場分析師畢內達（Julian Pineda）表示：「隨著伊朗最新言論暗示，在美國不解除封鎖的情況下，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）不可能完全重啟，市場信心已開始轉為更加謹慎的階段。」

他指出，「到目前為止，談判尚未取得實質進展，雙方立場皆相對堅定，短期前景不明，這已開始壓抑近幾週穩步回升的市場信心。」

亞洲股市今天漲少跌多，其中台北股市一枝獨秀，收盤大漲3.23%。香港、東京股市小幅收高。首爾股市近乎持平。

上海、新加坡、菲律賓、馬來西亞、雪梨和威靈頓股市則收跌。