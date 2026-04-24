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中東戰爭衝擊…IEA估液化天然氣供應吃緊至明年底 再生能源需求增加

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導
國際能源總署（IEA）今天發布最新報告指出，受到美國和伊朗戰爭導致液化天然氣（LNG）供應中斷及相關基礎設施損壞影響，供應吃緊很可能持續至2027年底。 示意圖／路透社
國際能源總署（IEA）今天發布最新報告指出，受到美國和伊朗戰爭導致液化天然氣（LNG）供應中斷及相關基礎設施損壞影響，供應吃緊很可能持續至2027年底。 示意圖／路透社

國際能源總署（IEA）今天發布最新報告指出，受到美國伊朗戰爭導致液化天然氣（LNG）供應中斷及相關基礎設施損壞影響，供應吃緊很可能持續至2027年底。

法新社報導，伊朗為了報復美國與以色列攻擊，令波斯灣油輪交通實際無法通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），並開始打擊鄰近國家的石油及天然氣目標，造成能源價格飆升。

國際能源總署在報告中說，液化天然氣面臨短期供應損失，加上產能成長放緩，使得今年至2030年間供應量損失累計可能達到約1200億立方公尺。

國際能源總署表示，中東衝突已造成液化天然氣供應減少近20%，並使得增產相關新投資很可能延後；儘管其他區域新的液化天然氣計畫預期可逐步彌補這些損失，但衝突帶來的衝擊將讓供應緊繃持續至明年底。

不過另一方面，天然氣價格大漲也抑制需求，許多國家已經宣布節能措施，這並可能帶動再生能源需求增加。

國際能源總署指出，需求將在天然氣市場平衡上扮演關鍵角色，特別是在亞洲，當地除了採取節能措施，也已開始加快轉向再生能源。

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