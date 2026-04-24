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南韓確保5月有逾7000萬桶原油 降低對中東依賴度
中東戰爭導致原油供應不穩，韓國總統秘書室長姜勳植今天表示，目前5月已確保有7462萬桶原油，顯示尋找替代採購的努力已見成效，他也指出，目前對中東原油依賴度已降至56%。
根據韓聯社報導，韓國總統秘書室長姜勳植今天表示，目前原油供應不至於引發重大憂慮，正全力投入確保替代原油供應，5月已確保有相當於去年月均進口量87%的7462萬桶原油。
報導指出，中東戰爭爆發之後，4月的原油僅有過去平均的57%，此次成果被解釋為替代採購努力已見成效。姜勳植表示，「透過從美洲、非洲等地追加供應，已將對中東原油依賴度從原本69%降低至56%，下降13個百分點」。
姜勳植強調，目前不只原油進口來源國、油輪航線也更多元化，5月已確定從沙烏地阿拉伯進口2399萬桶、阿拉伯聯合大公國1600萬桶，並透過不經荷莫茲海峽的替代航線運輸，「這是政府與民間協力迅速應對的成果」。
其他原物料供應狀況，姜勳植表示，以石腦油為例，之前以戰略經濟合作特使身分訪問中東時已確保210萬噸，若自本月底起陸續進口，目前紅色警示將轉為黃色，石油化學企業運轉率也可望提升。
瀝青供應方面目前也是紅色警示，姜勳植說：「政府正進行全面調查，調整工程發包時程，並透過公私協議體優先供應緊急工程」。
姜勳植強調，「在中東戰爭不確定性下，韓國經濟仍穩健支撐並持續前進。」他提及，韓國今年第一季經濟成長率1.7%、為5年半來最高，「雖然遭遇突發風險，但仰賴半導體生產與出口爆發性成長，及政府迅速果斷應對，維持新政府上任後的經濟復甦趨勢」。
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