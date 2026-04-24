中東戰事未歇、商業活動萎縮 伊朗收到荷莫茲首批過路費

中東戰事未歇推升日本通膨、導致歐元區商業活動萎縮，並可能提高英國政府舉債成本；同時，伊朗表示已收到在荷莫茲海峽徵收的首批過路費。

●日本3月核心通膨年增1.8% 補貼介入致能源價格跌

日本政府24日公布數據顯示，3月核心通膨率加速至1.8%，主要受食品價格上漲的推動。

日本2月通膨率本已跌至2022年以來最低點，但在伊朗戰爭爆發後，日本央行上月警告，由於中東戰事影響，以致「近期原油價格上漲」，預計日本通膨將會進一步攀升。

●伊朗媒體稱首都防空系統啟動 美原油期貨應聲大漲

伊朗國營媒體報導，首都德黑蘭部分區域據報出現敵方的空中活動，於23日晚間啟動防空系統。這是自美伊開始停火以來，首次出現這類報導，美國原油期貨應聲大漲。

官方的伊朗通訊社（IRNA）指出，德黑蘭西部傳出「防空系統開火的聲音」。美國原油期貨隨即做出反應，每桶價格大漲超過5美元。

●伊朗官員：荷莫茲海峽首批過路費收入已入庫

伊朗國會一名高階官員23日表示，針對與美國及以色列戰爭期間在戰略水道荷莫茲海峽徵收的過路費，德黑蘭當局已收到首批收入。

根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗國會副議長哈吉巴巴伊（HamidrezaHajibabaei）說：「從荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）徵收的首批過路費收入，已匯入中央銀行帳戶。」其他伊朗媒體也轉載了這項聲明，但未提供進一步細節。

●中東戰事拖累 歐元區PMI跌破榮枯線

一項備受關注的調查結果顯示，中東戰爭推高能源價格、打亂全球供應鏈，歐元區商業活動出現16個月以來首見的萎縮。

法新社報導，金融數據供應商標普全球（S&PGlobal）公布歐元區4月採購經理人指數（PMI）初值48.6，低於3月的50.7。

●英國縮減赤字有成 專家示警中東戰爭恐推升舉債成本

英國官方數據顯示，當局在截至3月底的過去12個月已經縮減政府赤字，不過分析師示警說，中東戰爭可能使政府舉債成本攀升。

ONS高階統計學家戴維斯（Tom Davies）表示，隨著政府稅收提高抵銷增加的支出，「舉債金額較前一會計年度減少約200億英鎊（約合新台幣8522億元）」。

然而，投資公司AJ Bell金融分析主管休森（DanniHewson）指出，「伊朗戰爭導致原本的計畫大幅受擾，不僅使政府舉債成本攀升，還引發通膨再次升溫」。

●墨西哥將向日本出口原油 規模達100萬桶

墨西哥總統薛恩鮑姆23日在記者會宣布，墨西哥將出口100萬桶原油給日本，但她未透露出口具體的時間；受到中東局勢影響，石腦油製成的部分產品供應，在日本出現吃緊狀況。

「讀賣新聞」報導，薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）指出，墨西哥石油公司（Pemex）先前接獲日本請求，她在本月20日與日本首相高市早苗通話時，同意此事。

●中東戰爭衝擊泰國經濟 專家籲政策明確增強投資信心

中東衝突對高度依賴能源進口的泰國經濟造成衝擊，泰國今年經濟成長率已被下修至1.5%。

專家指出，能源價格上漲正透過「骨牌效應」推高通膨與經濟不確定性，若政府政策不夠清晰，可能進一步削弱外資信心，拖慢經濟復甦的動能。

●伊朗戰爭打亂貿易 印度棉紗重鎮對中國出貨逆勢暴增

中東戰爭引發供應鏈和燃料中斷，對印度許多工廠造成重創，但棉紗生產業者如Fiotex Cotspin卻因中國客戶的空前需求而提高產量。西印古茶拉底邦對中國棉紗出貨成長4倍。

印度貿易商表示，中東戰爭打亂貿易路線，其他國家對中國棉花供應減少，使得印度成為受到青睞而且鄰近的採購地點。