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亞洲原油進口驟減且品種轉換 柴油與航空燃料供應將更緊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
分析師和煉油業消息人士估算，亞洲煉油廠4、5月加工量將銳減，柴油和航空燃料每日產量至少減少100萬桶，供應將更趨緊俏。路透
分析師和煉油業消息人士估算，亞洲煉油廠4、5月加工量將銳減，柴油和航空燃料每日產量至少減少100萬桶，供應將更趨緊俏。路透

分析師和煉油業消息人士估算，隨著亞洲原油進口量估將降至十年低點，當地煉油廠也因伊朗戰爭而被迫加工較輕質的原油，亞洲煉油廠4、5月的加工量將銳減，使柴油和航空燃料每日產量至少減少100萬桶，供應將更趨緊俏。

路透報導，船舶追蹤機構Kpler的初步數據顯示，即便亞洲煉油業者搶購中東原油的替代來源，亞洲4月原油進口量仍可能年減22%至每日2,040萬桶，為2016年來最低。煉油產量占全球37%的亞洲，三分之二原油來自中東，受荷莫茲海峽封鎖的衝擊最為嚴重。

國際能源總署（IEA）表示，亞洲煉油廠3月降低原油加工量每日270萬桶，降至每日2,940萬桶，預估4月將再降至每日2,860萬桶，5月進一步減至每日2,850萬桶。

顧問業者Energy Aspects則預測，亞洲4月的原油加工量將降至每日2,840萬桶，低於3月的每日3,040萬桶，5月續降到每日2,870萬桶。

FGE NexantECA資深石油分析師哈桑（Amir Abu Hassan）表示，亞洲煉油廠加工量最大的減幅會在4月，因為依然面臨中東原油供應缺口，替代原油要本周後才陸續抵達。

他預估，日本與南韓煉油廠的產能利用率4月下旬-5月初將降至65%，低於約70%-80%的正常水準區間。新加坡煉油廠目前的產能利用率平均值已不到50%，低於往常的70%。

Rystad能源公司分析師普拉卡許（Nithin Prakash）估算，印度4月原油加工量比2月減少近13%，降至每日約500萬桶。弘則研究（Horizon Insight）推估，中國大陸煉油廠加工量在4月17日止當周為每日1,340萬桶。

此外，Vortexa數據顯示，3月荷莫茲海峽實質封閉後，每日近1,200萬桶的原油未能運抵亞洲，其中每日近800萬桶為中質高硫原油。

為填補缺口，亞洲煉油業者從美國採購輕質的西德州中級原油（WTI）、中質含硫的Mars原油，從哈薩克採購輕質含硫的CPC混合原油，並採購了低硫西非原油，根據Vortexa資料，在4月裝船的原油中，輕質低硫原油在亞洲原油採購占比達到創新高的21%，高於2月的11%。

亞洲進口的原油品種變化，已使當地亞洲煉油廠的柴油和航空燃料等中質分餾油（ｍiddle Distillates）產品的產量減少。Vortexa指出，中東原油常能產出60%的中質分餾油，WTI的比率約為40%。

Rystad的普拉卡許表示，在亞洲每日約3,000萬桶的煉油體系中，若產率下降1%-2%，柴油和航空燃料供應量可能減少每日約25-50萬桶/日，再加上一些政府限制出口和煉油廠減產，柴油和航空燃料的短期供應共可能減少每日100萬桶。

石油 荷莫茲海峽 伊朗戰爭

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