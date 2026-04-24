美中科技競逐 路透：新加坡從門戶轉為AI中立地帶

隨著美中透過出口管制與人才控制等方式爭奪科技主導權，中國新創公司希望在較少政府監管介入中營運，而美國企業尋求海外人才、避免更嚴格簽證規範困擾。路透社報導，新加坡「正從東西方門戶轉型為AI產業中立地帶」。

亞洲人工智慧協會（Asia AI Association）媒體與出版主管謝偉鏗曾協助多家新創公司在新加坡進行政策合規等流程諮詢，他今天接受中央社訪問時指出，在新加坡設立公司，能讓國際客戶感到較為安心，因為新創公司的智慧財產權若設於新加坡，相對不會同時直接受到中國或美國的管制影響。

謝偉鏗指出，對於美中科技角力，新加坡的角色發展進一步強化成為「最具AI驅動經濟體」的目標，包括鼓勵全民學習並使用AI、提供AI相關人才簽證與提供智慧財產權註冊稅務優惠等措施。

新加坡政府還提出擴大「企業創新計畫」稅務優惠，自2027至2028估稅年起，企業在AI相關支出上可享最高400%的稅額扣除，上限為新幣5萬元（約新台幣123萬）。緯壹科技城（one-north）將設立人工智慧園區（AI Park），打造實體創新生態圈促進新創企業、研究機構與跨國企業合作，加速技術概念的驗證與商業落地。

路透社今天報導，新加坡正從東西方之間的門戶角色，轉型為人工智慧產業的中立地帶。中國新創公司希望在較少政府監管介入的環境中營運，而美國企業則尋求海外人才，以避免更嚴格簽證規範所帶來的困擾。

報導指出，這個長期因營商友善政策與雙語人口而受青睞的城市國家，如今越來越被視為一個能同時與中國及美國保持距離的據點。美國總統川普（DonaldTrump）在第一任期內以安全風險為由將美中科技競爭推上檯面，使科技企業不得不在雙方你來我往的措施中周旋，而這種局面在第二任期隨著AI擴散而進一步加劇。

報導提到，在美國，科技企業還得應對高技能人才H-1B簽證制度的改革動作，影響長期依賴頻繁派遣或引進赴美員工的企業運作模式。

然而，新加坡國立大學政治學者莊嘉穎提及，隨著美中政府愈來愈要求各自的科技體系保持分離，新加坡有可能被視為一個灰色地帶進行技術轉移，包括人才轉往新公司等流動，而這些行為仍可能導致新加坡受到相關限制。

新加坡過去對輝達先進晶片轉運流向展開調查，當地媒體曾報導，內政官員表示涉案伺服器可能搭載晶片從新加坡運往鄰國馬來西亞，呼籲馬來西亞與美國提供更多訊息以協助調查。