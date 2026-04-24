供應鏈押在中國、任內從未訪台 美中競爭下如何評價庫克卸任？

蘋果執行長庫克宣布今年將交棒。《蘋果在中國》作者麥基（Patrick McGee）在紐約時報專欄評論他的功過，認為庫克當年接下賈伯斯的重擔，一步步將公司市值推升至4兆美元，完成一項幾乎不可能的任務，但若以地緣政治大局來看，庫克的評價就顯得複雜得多，因為蘋果的成功，很大程度來自他將幾乎所有公司製造業務整合到中國。

麥基指出，這樣的決策影響深遠。在庫克主導下，蘋果在中國中產階級崛起過程中扮演重要角色。他的選擇也大幅提升中國的經濟地位與科技實力，讓一個愈發威權的政權，開始將自己視為美國的強大競爭者。

如果中國領導人習近平逐漸摒棄帝國主義本能，庫克或許會被視為把資本主義與自由市場帶入這個人口大國的人物。但若美中緊張持續升高，甚至北京真的對台動武，而台灣正是全球絕大多數半導體晶片的生產地，庫克的歷史定位將截然不同。他可能被視為不僅讓公司過度依賴中國，也將西方的技術優勢轉移給最大對手的人。

多年來，庫克降低蘋果營運中的各種細部風險，使財務表現更穩定可預測，但同時也忽略一項更大的風險，在中國逐漸成為美國主要戰略對手之際，將公司大部分營運重心放在當地。

研究顯示，沒有哪家公司像蘋果一樣，對中國發展產生如此深遠影響。自2008年以來，蘋果與供應鏈合作培訓約3000萬名工人，多集中在中國，並投入數千億美元資金，促成大規模製造技術轉移。甚至曾因大量工程師往返中國協調生產，讓美聯航開設舊金山直飛成都與杭州的航線，靠蘋果購買的頭等艙就足以支撐營運。

在中國營運的代價，是對其日益強化的威權體制保持沉默。蘋果依北京要求，下架數萬個App，並將中國用戶的iCloud資料移至國營企業伺服器，可能使個資暴露於政府之下。蘋果則表示這是依法行事。

庫克在投票權、環保、槍枝管制與LGBTQ權益上多次發聲，但對香港抗議鎮壓、新疆人權問題及黎智英遭判刑等議題始終保持沉默。更具指標性的是，他自接任執行長以來從未訪問台灣，這個全球最重要的晶片供應地。對一家全球最具影響力的科技公司而言，這樣的選擇本身就具有象徵意義。

中國的產能已遠超自身需求。西方經濟學家若僅批評其效率問題，恐怕忽略重點：中國的目標並非企業獲利，而是透過掌握製造能力來主導全球。

儘管美國歷屆政府試圖減緩中國崛起，其全球工業產出占比仍預計將從2025年的約30%升至2030年的45%。同時，北京也推出新規，懲罰試圖撤出中國的外資企業。

蘋果已開始嘗試將部分iPhone產線轉移至印度，但整體供應鏈仍高度依賴中國。接任執行長的特納斯年輕且具企圖心，外界期待他能重新檢視既有策略。但庫克並未退出，而是轉任執行董事長。在原策略制定者仍居上位的情況下，新路線是否可行仍待觀察。