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中東戰爭導致能源短缺 重創印度玻璃製造業

中央社／ 新德里24日專電

中東戰爭導致能源供應短缺，在天然氣供給下滑的情況下，印度玻璃製造業的熔爐停擺，導致數千人失業，部分商家也暫時關門。

美伊戰事導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖。荷莫茲海峽是全球20%石油、天然氣運輸必經的重要航道。

玻璃熔爐必須維持在攝氏1000度的高溫才能持續生產，這必須仰賴大量的能源。在經荷莫茲海峽的航運仍近乎停擺的情況下，全球能源供應短缺造成的影響持續浮現，印度的玻璃製造業也遭受嚴重衝擊。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，現在本該是玻璃產業的生產旺季，但因玻璃產品生產過程高度仰賴天然氣，在中東戰爭導致天然氣供給短缺的情況下，印度玻璃產業出現危機，目前已有數千人因此失業。

距離德里約3小時車程、一處盛產玻璃的地方，目前本該是生產旺季，但玻璃廠附近街頭卻看到許多失業工人。

在玻璃廠工作的庫瑪（Devendra Kumar）告訴中央社記者，在天然氣尚未出現短缺時，許多平時雇用500到600人的玻璃廠開始大量停聘臨時工；現在這樣規模的玻璃廠，工作機會大概都只剩100多個。

庫瑪提到，除了上游的玻璃廠，中下游的玻璃相關業者同樣受到波及，包括鑲嵌玻璃的工匠、賣玻璃藝品的店家等，都沒生意可做，部分商家不得不暫時關門，等待天然氣恢復供應、價格回穩的那一刻。

同樣在玻璃廠工作的辛赫（Sarbjeet Singh）接受中央社記者訪問時表示，他上班的工廠很大一塊業務是外銷產品給國外的零售商，通常3月開始就會加大產量，準備應付訂單，但現在因為缺天然氣，產量不僅未如過往加大，還掉了超過30%。

商業標準報（Business Standard）提到，印度的天然氣供應若出現問題，首先會被切斷的會是工業用天然氣，而隨著中東戰爭延燒，能源短缺的困境將大大打擊印度製造業。

石油 天然氣 中東

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