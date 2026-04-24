Google情報觀察：AI主導網攻迫近、2029量子破解加密

AI全面改變網攻的規模、速度、複雜度。Google「威脅情報」部門副總裁喬伊斯今天受訪表示，已觀察到俄羅斯軍情單位的AI惡意軟體連線中國模型產生指令，目前這類攻擊還有人類介入，但預期由AI自主發動攻擊的情形短時間內就會發生。

她也指出，Google團隊已將量子電腦破解加密的時程從2036年提前到2029年。

喬伊斯（Sandra Joyce）擁有逾25年全球威脅情報經驗，2022年隨Google收購網路資安公司麥迪安（Mandiant）進入團隊，領導「威脅情報」部門。

她今天在拉斯維加斯Google Cloud Next雲端技術大會接受部分亞太地區媒體採訪，回應AI對全球資安帶來的影響，示警大規模、由AI代理主導的攻擊短時間內便會出現。

她指出，團隊已觀察到一些初步跡象，例如俄羅斯軍事情報單位使用AI驅動的惡意軟體，向中國大語言模型發出請求、即時產生指令，目前仍有人類介入，但因技術門檻降低，駭客進展加快。

Google團隊正密切觀察這類攻擊。她補充：「那些還未做好系統更新或修補程式管理的組織將會面臨很大問題，因為這類AI工具在漏洞掃描上的能力越來越強」。

她說，隨著AI快速發展，現在的情況在90天後、甚至6個月後，可能就會完全不同。

談到量子電腦破解加密的可能性，她透露，團隊原先預期2036年會發生，但最近已將時程提前至2029年，因為技術研究進展的速度相當快。

她也示警，在這件事情上，誰率先取得突破，就能解密大量資料，第2名沒有太大價值。

對抗惡意攻擊威脅，Google在雲端技術大會宣布推出3個防禦性AI代理工具。喬伊斯表示，威脅持續擴大，同時間，防禦能力也在提升，團隊現在進入一個打造各種代理的階段，最終目標是要能夠管理多個代理部隊，全面理解整體威脅環境。