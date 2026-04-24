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全球消費品通膨拉警報！陸出口商開始漲價 轉嫁伊朗戰火成本

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
伊朗戰爭再持續下去，美國消費者恐要面臨消費品物價大漲。 歐新社
伊朗戰爭再持續下去，美國消費者恐要面臨消費品物價大漲。 歐新社

隨著伊朗戰爭推升與石油相關原料的成本，美國海關數據顯示，中國大陸出口商已開始上調從泳裝到空調等各類商品的價格，意味著全球消費品的通膨可能升溫。最新的標普全球採購經理人指數（PMI）調查也顯示，生產成本飆升令工廠處境艱難，且經濟活動趨弱的跡象已由製造業蔓延至服務業。

彭博資訊分析美國海關數據後發現，在伊朗戰爭2月底開打後，3月有十幾個類別的消費品價格都比去年同期大幅上漲，打破了過去幾年持續下跌的趨勢。這些產品過去因為中國大陸的出口價格的下降，幫助全球抑制通膨。

成本壓力遍及多類產品。中國大陸出口商3月調漲泳裝、滑雪服和女褲等商品價格，漲幅介於1%-6%。因為這些產品高度依賴聚酯等合成纖維布料，而布料供應商3月幾乎每天都在調高價格。

原料為橡膠、塑膠、石油衍生化學品的各種產品的價格也大漲。注射器是首當其衝的產品之一，3月價格漲幅高達20%。同時，由於金屬和半導體成本上漲因素，家電價格承受雙重的上漲壓力。

中國大陸出口商漲價，最終將影響到世界各地的零售商。近三年來，中國大陸因為產能過剩和市場競爭激烈，出口價格原本是持續下降的，幫助歐美等經濟體抑制通膨。凱投宏觀（ Capital Economics）估算，近年來中國大陸出口產品價格下跌，將已開發國家的整體通膨率拉低約0.3至0.5個百分點。如今隨著中國大陸廠商開始轉嫁成本，這種抑制通膨的緩衝也開始弱化。

彭博資訊估計，受伊朗戰爭引發的能源成本飆升影響，2026年歐元區、美國和英國的通膨率可能會再度突破3%。這與戰前的情勢相反，當時主要經濟體的物價漲幅正向著目標值回落。

成本壓力也導致中國3月工業生產者出廠價格，三年多來首次恢復上漲。高盛預期，整體出口價格最快在3月就轉為正成長。官方數據預定25日左右公布。

標普全球在23日公布的4月PMI調查也顯示，歐元區4月輸入物價指數（input price index）次指標升至76.9，高於3月的68.9，顯示歐元區工廠面臨生產成本急升，衝擊製造業經濟活動。

同時，歐元區的服務業PMI由50.2跌至47.4，不僅低於50枯榮線，也不如路透訪調分析師預期的49.8%。

IMK研究所編制的一項指標說，德國本季因伊朗戰爭經濟陷入衰退的機率為33.5%，遠高於3月初所估的11.6%。

通膨 伊朗 伊朗戰爭

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