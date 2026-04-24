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墨西哥將向日本出口原油 規模達100萬桶

中央社／ 洛杉磯23日綜合外電報導

墨西哥總統薛恩鮑姆今天在記者會宣布，墨西哥將出口100萬桶原油給日本，但她未透露出口具體的時間；受到中東局勢影響，石腦油製成的部分產品供應，在日本出現吃緊狀況。

「讀賣新聞」報導，薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）指出，墨西哥石油公司（Pemex）先前接獲日本請求，她在本月20日與日本首相高市早苗通話時，同意此事。

兩名領袖在這場電話會談討論中東局勢，並同意在能源領域展開合作。薛恩鮑姆當時在會後的記者會表示，「日本面臨原油短缺，並向我們提出能盡可能多出口原油的請求。」

薛恩鮑姆補充說道，墨西哥原油每日產量為180萬桶，其中約40萬到50萬桶用於出口。

受到中東局勢影響，石腦油製成的部分製品，如居家修繕用品量販店販賣的稀釋劑，以及牙科診所使用的醫療用橡膠手套開始吃緊，相關人士也被迫因應此事。

讀賣新聞的記者本月15日造訪福井縣坂井市一間居家修繕用品量販店，看到稀釋劑貨架擺放著公告，告知消費者「目前補貨時間未定」。而稀釋劑是塗裝作業不可或缺的用品。

這間量販店的業者表示，「約從3月底以來，進貨數量就大減，而且數量少到認為有貨可進，就覺得幸運」。這間店家的主力商品之一為容量1.8公升的稀釋劑，目前進貨數量為以前的1/3，而且現在限制一人僅能買一罐。

日本政府表示，日本國內石腦油與稀釋劑供應量本身充足，但在流通階段出現「阻塞」。而石腦油製成的商品也包含醫療用橡膠手套。

而相關影響也波及醫療現場，坂井市一家牙科診所為了控制橡膠手套使用量，把因應一名病患的牙助人數，從原本的兩人減為一人。

這間診所的院長畑陽子，身兼福井縣牙科醫師會理事。她說明，販售橡膠手套的大型廠商幾乎沒出貨，「牙科診所的規模較小，手套庫存並不多」。

日本政府為了緩解供應短缺的不安，計劃在5月起釋出儲備的醫療用手套。

高市早苗 日本 石油

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