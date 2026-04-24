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晶片業獎金上看90萬美元！求職者瘋搶入行 南韓憂「K型復甦」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓晶片業AI紅利推升薪酬，SK海力士與三星的高額獎金吸引求職者爭搶入行，同時加劇「K型成長」疑慮。路透
南韓晶片業AI紅利推升薪酬，SK海力士與三星的高額獎金吸引求職者爭搶入行，同時加劇「K型成長」疑慮。路透

南韓半導體產業在人工智慧熱潮帶動下迎來繁榮景象，企業獲利與員工報酬同步大幅成長，但收益集中也引發對「K型成長」的關注。

SK海力士最新財報顯示，單季營業利潤達創新高的37.61兆韓元，年增逾4倍；三星電子本月公布的初步財報顯示，第1季營業利潤年增超過8倍，刷新紀錄。

隨著AI伺服器記憶體需求推升價格，晶片業收益直接反映在員工薪酬。SK海力士去年與工會協議，將約10%營業利潤作為獎金，2025年平均發放約為年薪1.5倍。依分析師預估，公司今年營業利潤可能達207.4兆韓元，2027年上看272.4兆韓元；若預測正確，今年人均獎金約40萬至54萬美元，明年可能逼近87.8萬美元。

即使採較低估計，該水準仍是南韓近3,000萬勞動人口平均年薪的20倍以上。在匿名職場論壇上，一名獸醫表示，自己歷經多年培訓、背負債務並長時間工作，收入卻遠低於晶片業員工的單次獎金。另有汽車業員工抱怨，這種獎金讓勞動市場難談公平。

南韓央行警告，科技與AI紅利正集中於高收入族群，對整體經濟外溢有限。若排除IT產業，今年經濟成長將減少0.4個百分點，凸顯K型成長風險，即部分族群快速上升，而其他群體相對停滯。

薪資差距已開始改變勞動市場行為。SK海力士最新生產線職位僅限高中畢業生申請，令年近30歲、任職起亞汽車的尹姓員工考慮隱瞞他的大學學歷。他說，這不只是一份工廠工，而是能改變人生的職位。」

與此同時，三星電子專屬招聘考試的參考書銷量首季年增40%，SK集團模擬試題登上電子書暢銷榜首，而補習班推出的短期晶圓培訓課程收費高達100萬韓元，有1.2萬人排隊候補。

產業吸引力也反映在升學選擇。與三星與SK海力士簽約、保證就業的半導體建教合作學程，競爭率達7.16比1，比醫學院約6比1的全國平均水準還高。

高麗大學半導體工程教授申昌煥（音譯）形容，這波景氣可能讓南韓從沉迷醫科生的國家，轉變為癡迷工程師的國家。

韓國科學技術院（KAIST）學者認為，將學生選擇就業解讀為追逐短期報酬並不準確，部分先進生產線、再重返學界者，往往因接觸實際問題而具備更強研究能力。

儘管薪資大幅提升，人才外流壓力仍在。南韓央行2025年調查顯示，在2,700名理工科研究生中，44.9%考慮三年內出國發展，主因是海外薪資更高。一名博士後記憶體設計研究人員指出，海外薪資「起點為1億韓元以上，更可達三倍」，直言「若有機會，沒理由不登上那班飛機」。

工會 三星電子 南韓

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