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日本3月核心通膨年增1.8% 補貼介入致能源價格跌

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本政府今天公布數據顯示，3月核心通膨率加速至1.8%，主要受食品價格上漲的推動。

日本民眾對物價攀升不滿，導致前兩任首相下台。去年10月上任的首相高市早苗承諾，將對抗通膨列為首要政策。

剔除波動較大的生鮮食品後，日本3月消費者物價年增1.8%，高於市場預期的1.7%；而2月為年增1.6%。

日本2月通膨率本已跌至2022年以來最低點，但在伊朗戰爭爆發後，日本央行上月警告，由於中東戰事影響，以致「近期原油價格上漲」，預計日本通膨將會進一步攀升。

不過，在政府啟動緊急補貼措施後，3月的能源價格比去年同期下降，汽油價格跌5.4%。

去除生鮮的食品價格，則年增5.2%。

彭博經濟學家木村太郎（Taro Kimura）表示：「日圓疲弱，也推升了包括家用品在內的商品價格，反映進口成本上升。」

日本的石油進口約有95%依賴中東。

伊朗戰爭 消費者 油價

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