中東緊張推升油價續漲3% 通膨憂慮令金價下跌

由於中東局勢出現新的緊張跡象，令荷莫茲海峽短期內恢復通行變得更加渺茫，原油價格周四（23日）一度急漲5美元，後來漲幅縮小。黃金價格則是走低。

周四布蘭特原油期貨結算價每桶105.07美元，上漲3.16美元或3.10%。美國西德州原油期貨結算價報每桶95.85美元，上漲2.89美元或3.11%。

油價周四大部分時間都走勢震盪，美伊和平談判陷入僵局，雙方放話言辭激烈，軍事威脅加劇，都為市場注入了更高的地緣政治風險溢價。

伊朗媒體周四報導，德黑蘭部分地區已啟動防空系統，因應「敵對目標」，但未具體說明這些目標是什麼。投資人一直對中東地區能源基礎設施可能再次遭到襲擊，感到不安。周四稍早，以色列在表示準備恢復對伊朗的攻擊。

美國和伊朗雙方都在封鎖荷莫茲海峽，船東們也看到越來越多的證據顯示，現在穿越這條重要的水道並不安全。

美國總統川普在社交平台發文，說他已下令美國海軍擊沈任何在荷莫茲海峽布雷的船隻。

瑞銀集團駐蘇黎世分析師Giovanni Staunovo說：「只要荷莫茲海峽通行仍然受限，油市就會繼續收緊，石油庫存也會繼續下降，油價就將繼續獲得支撐。」

隨著荷莫茲海峽的緊張局勢升高推動油價上漲，重新點燃市場對高通膨的擔憂，金價周四下跌。紐約黃金現貨價格盤中一度下挫1.59%，收盤跌幅收斂至0.97%，報每英兩4,694.14美元。

自2月底伊朗戰爭爆發以來，能源價格上漲加劇通膨擔憂，可能促使美國聯準會（Fed）及其他央行在更長時間內維持利率在較高水平，甚至升息，這對黃金不利。

StoneX Group主管Rhona O'Connell在最新的報告中指出，貴金屬市場「將繼續保持謹慎和動盪走勢」，「面對如此緊張的地緣政治局勢，專業交易機構當前不願建立大規模部位」。