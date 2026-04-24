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台積電ADR下跌1.23% 較台北交易溢價16.17%
台積電ADR周四（23日）下跌1.23%，收在382.66美元，較台北交易溢價16.17%。費城半導體指數同日則是上漲1.71%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌179.71點或0.36%，收在49,310.32點；標普500指數下跌29.50點或0.41%，收在7,108.40點；那斯達克指數下跌219.07點，或0.89%，收在24,438.50點。
台灣加權股價指數下跌164.32點，收在37,714.15點，台積電（2330）上漲30元或1.46%，收在2,080元。
個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）
台積電, TSM, 2,416.34, -1.23, 2,080.00, +16.17
聯電, UMC, 75.78, -5.59, 73.60, +2.96
日月光, ASX, 470.60, -0.47, 464.50, +1.31
中華電, CHT, 136.33, +0.07, 136.00, +0.24
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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