台積電ADR下跌1.23% 較台北交易溢價16.17%

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）將於今年9月1日卸任，轉任執行董事長。新任執行長將由硬體工程資深副總裁、現年51歲的特納斯（John Ternus）接任。庫克說，特納斯擁有「工程師的思維、創新者的靈魂，以及正直和榮譽的領導之心」。特納斯出線的意義及面臨的挑戰是什麼？他又會為「後庫克時代」的蘋果帶來什麼改變？

2026-04-24 06:00