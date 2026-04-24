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美伊談判停滯不前 美股跌多漲少、道瓊下跌179點
全球股市今天多半走低，美股4大指數走勢震盪，終場多半收黑，回吐近期的部分漲幅，主因投資人收斂對於中東終戰的樂觀預期。
道瓊工業指數下跌179.71點或0.36%，收報49310.32點。
標普500指數下滑29.50點或0.41%，收在7108.40點。
那斯達克指數下跌219.07點或0.89%，收24438.50點。
費城半導體指數上漲169.31點或1.71%，收10078.57點。
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