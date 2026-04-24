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預期兆元半導體投資 川普：美國很快取得近50％晶片市場
美國總統川普23日宣稱，美國將會很快就會取得近50%的晶片市場，指晶片公司要是不到美國生產製造，一年半或兩年以後將面臨非常高的關稅；川普也提到說，現在幾乎所有的晶片都來自台灣、南韓等國家，其中台灣是最大宗。
美國商務部部長盧特尼克表示，美國過去只有占3％到4%的晶片市場，且擁有最大的晶片需求；盧特尼克說，在川普的指示之下，美國要求晶圓廠回到美國製造，並預期將有價值1兆美元的晶圓廠來到美國；盧特尼克說，這並非科技巨頭購買晶片，而是攸關晶片的生產製造。
盧特尼克提到說，現在有美光科技承諾投資2000億美元、台積電承諾投資1650億美元等，且台灣有5000億美元的資金將湧入美國。
盧特尼克23日出席美國國會聽證會時也表示，預期川普任內的對美半導體產業投資將高達1兆美元。
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