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AI投資與成長放緩夾擊 微軟推優退方案調整體質

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

根據美國財經媒體CNBC今天引用一份備忘錄報導，微軟（Microsoft）正計劃在公司51年歷史以來，首次實施員工自願離職優退方案。

路透社報導，與其他美國科技巨頭一樣，微軟一直積極投入人工智慧（AI）領域。然而，其旗艦級AI服務365 Copilot的採用率仍偏低，在4.5億名微軟365總用戶數中僅占略高於3%。

根據CNBC，這項一次性退休計畫將開放給美國地區、職級在資深總監及以下的員工申請，且須符合年齡與任職年資合計滿達70年以上的條件。

微軟執行副總裁兼人資長柯爾曼（Amy Coleman）在CNBC取得的備忘錄中寫道：「我們希望這項計畫能讓符合條件的人，在公司提供優渥支持下，依照自己意願選擇邁向人生下一步。」

CNBC指出，微軟正在調整員工年度獎勵中股票的發放方式，未來主管將不再被要求把股票獎勵與現金獎金直接掛鉤。此外，微軟也正簡化主管的考核流程，將薪資選項從9個縮減至5個。

微軟在接受路透社詢問時，不願做出回應。

由於雲端業務成長放緩，以及投資人對微軟過度依賴OpenAI的擔憂，使微軟今年成為大型科技股中表現最差的公司之一。微軟股價在1月至3月期間重挫近24%，創下自2008年以來最嚴重的單季跌幅。

微軟3月在重組中整合商業版與消費版Copilot，目前由資深業界人士蘇雷曼（Mustafa Suleyman）負責的AI業務，將專注於開發新一代AI模型。分析師指出，這正是這家軟體巨頭落後於競爭對手的領域。落後於競爭對手的領域。

微軟 美國 OpenAI

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