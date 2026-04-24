伊朗媒體稱首都防空系統啟動 美原油期貨應聲大漲

中東戰事迫使亞洲石油及天然氣買家向大西洋盆地搶購油氣，顛覆全球航運路線，導致巴拿馬運河最忙碌航道的通行費率漲到歷史新高，平均達83萬7,500美元，過河時間也大為延長。

2026-04-24 01:25