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伊朗媒體稱首都防空系統啟動 美原油期貨應聲大漲

中央社／ 德黑蘭23日綜合外電報導

伊朗國營媒體報導，首都德黑蘭部分區域據報出現敵方的空中活動，於今天晚間啟動防空系統。這是自美伊開始停火以來，首次出現這類報導，美國原油期貨應聲大漲。

根據法新社，官方的伊朗通訊社（IRNA）指出，德黑蘭西部傳出「防空系統開火的聲音」。

梅爾通訊社（Mehr）則報導，首都數個區域啟動防空系統，以應對「敵方目標」，但未做進一步說明。

伊朗努爾新聞（Nour News）亦稱德黑蘭部分區域已啟動防空系統，但未說明原因，也沒通報發生任何事件。

路透社報導，美國原油期貨隨即對上述消息做出反應，每桶價格大漲超過5美元。

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