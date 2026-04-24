華納兄弟探索股東點頭 1100億美元併入派拉蒙

華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）今天表示，股東已投票通過將公司出售給派拉蒙天舞（Paramount Skydance），為這項1100億美元的敵意併購開綠燈。

法新社報導，這項協議為這場漫長的併購案畫下句點，並打造出一家娛樂巨頭。其對當前陷入困境的媒體版圖所帶來的衝擊，以及與總統川普政府之間的利益關聯，都將受到各界嚴格監督。

合併後的實體將納入CNN、CBS、HBO與尼克兒童頻道（Nickelodeon），並坐擁好萊塢最具價值的影視系列，包含「哈利波特」（Harry Potter）、「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）、DC宇宙、「不可能的任務」（Mission Impossible）以及「海綿寶寶」（SpongeBob SquarePants）。

華納兄弟探索執行長札斯拉夫（David Zaslav）在新聞稿中表示：「股東在今天投票通過，是完成這項歷史性交易的另一個重要里程碑，這將為我們的股東創造非凡的價值。」

「我們將持續與派拉蒙合作，完成該流程的剩餘步驟，打造一家領先業界的新世代媒體娛樂公司。」

根據協議條款，派拉蒙將以每股31.00美元的現金收購所有流通在外的華納兄弟股份。這意味著其股權價值達810億美元；若計入派拉蒙將承接的大量債務，總價值則高達1100億美元。

在華納兄弟探索已與Netflix簽署出售合約後，派拉蒙提出這項不請自來的收購提案。此舉引發一場競購大戰，直到這家串流媒體新秀不願跟進對手的報價後，這場爭奪戰才宣告結束。