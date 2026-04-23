髮夾彎？ 歐盟擬撤回禁止北極油氣鑽探提案 太陽能與電動車需求齊飆

根據金融時報（FT）見到的文件及知情人士說法，歐盟當局正考慮撤銷禁止國際間在北極圈進行新油氣鑽探計畫的提案，政策可能上演髮夾彎，以充實中東危機下的能源供應。

消息人士說，今年秋季歐盟當局在檢視北極政策時，可能更動禁止北極油氣鑽探的提案，但討論仍處於初步階段。

歐盟資深官員透露，考量到近期的地緣政治發展，以及對美國的關係，布魯塞爾當局「似乎」將軟化對北極油氣鑽探的立場。

這項政策轉變將嘉惠非歐盟成員國挪威，該國是俄羅斯以外，最積極於北極進行油氣鑽探的國家。

自俄烏戰爭2022年爆發後，西歐最大石油生產國挪威，已成歐盟日益仰賴的供應來源。挪威官員表示，當這項障礙移除，可望擴大與歐盟在太空、國防等議題的合作。

隨伊朗戰爭推高油氣價格，歐洲屋頂太陽能設備的需求大增，民眾也紛紛換購電動車，以因應這場史上最嚴重的能源供應亂象。

路透報導，根據針對多家能源設備批發商與德、英、荷再生能源業者的調查，自2月底伊朗戰爭爆發後，相關業者接獲的屋頂太陽能設備裝設需求已激增一倍多。

德國太陽能設備批發商Solarhandel24表示，3月淨銷售較去年同期翻增逾兩倍至接近7,000萬歐元（8,200萬美元），4月銷售也有望增加兩倍，為因應需求升溫將增聘大約85人，把人力規模擴增約33%。

德國能源業者Enpal也見到同樣趨勢，3月訂單金額年增30%至1.3億歐元，4月也看增33%至大約1.2億歐元，反映屋頂太陽能設備建置潮。儘管歐洲整體的太陽能設備裝設數據尚未公布，德國與荷蘭的產業協會已證實伊朗戰爭後裝設需求升溫。

荷蘭太陽能產業協會Holland Solar總幹事范霍夫指出，這股趨勢也提振能源儲存設施的需求，有望看增40%–50%。

太陽能產業遊說團體SolarPower Europe指出，伊朗戰爭反轉了補貼機制退場後、2025年歐洲新增太陽能裝置減慢的趨勢。

另據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據，3月歐洲汽車掛牌數增加11.1%至158萬1,169輛，其中電動車掛牌數激增約42%，抵銷了燃油車銷售下滑，凸顯消費者因伊朗戰爭開打後燃油價格大漲，轉向電動車。這意味涵蓋純電動車、插電式油電車與油電車的電氣化車款，占上月掛牌比重已達70%。