巴拿馬運河塞爆 通行費率漲十倍

中東戰事迫使亞洲石油及天然氣買家向大西洋盆地搶購油氣，顛覆全球航運路線，導致巴拿馬運河最忙碌航道的通行費率漲到歷史新高，平均達83萬7,500美元，過河時間也大為延長。

Argus Media編製的數據顯示，通過巴拿馬運河的船隻中，約70%都利用巴拿馬型（Panamax）船閘；現在每天參與這些航道標售的標單數量，達到戰前標單量的五倍之多。相關船閘平均通行費率更已上漲近十倍，達到每船83萬7,500美元。Argus機構美洲運價主管葛瑞菲斯表示，「漲幅非常之大，反映出亞洲買家正尋求主要來自墨西哥灣區的石油、燃料及燃煤等散裝乾貨」。