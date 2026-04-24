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微軟將投資澳洲179億美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

微軟公司23日宣布，2029年底前，預計投資250億澳幣（179億美元）擴大澳洲的人工智慧（AI）算力，押注當地科技需求日興月盛。這筆最新投資凸顯出，AI技術需求日增讓澳洲以成長型市場之姿吸引資金流入。

微軟表示，這筆投資將用來擴充Azure AI超級電腦運算與雲端基礎設施、強化網路安全性，並在澳洲各地增進AI技能發展。

正訪問雪梨的微軟執行長納德拉說：「澳洲有很大的機會，可把AI轉化為實質經濟成長和社會福祉。」他形容此計畫是微軟截至目前在澳洲最大筆投資。

橋水公司估計，微軟加上亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta，今年合計將投資大約6,500億美元擴充AI相關基礎設施。

eToro分析師季伯特形容，微軟這筆投資是「對澳洲作為一級AI市場的重大信心投票」。他說：「長久來，AI資本支出談的向來是美國題材，偶而肯定日本、新加坡甚至中東。微軟投資全球的同時，如今也以這等規模的資本力挺澳洲，顯示此區正位於AI布建計畫的核心。」

微軟AI助理Copilot面臨Anthropic的Claude、Google的Gemini競爭，正快馬加鞭努力改良Copilot，使這種AI工具的採用普及化。

美國 超級電腦 雲端

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