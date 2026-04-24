美超微丟掉甲骨文大單

伺服器業者美超微（Super Micro）據傳丟掉一筆與甲骨文（Oracle）簽署的重要合約，拖累股價23日早盤重挫9%。

BlueFin研究公司最新報告引述不具名業內消息人士說法指出，甲骨文已取消向美超微採購300至400個輝達（NVIDIA）GB300 NVL72機櫃，從每個機櫃價值約350萬美元來看，合約總損失介於11億至14億美元。BlueFin估計，美超微在合約取消前已交付100至200個機櫃。

消息人士暗示，甲骨文取消合約，據信與美超微共同創辦人因走私人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）至中國大陸而被起訴有關。BlueFin指出，緯穎（6669）可能已接下這筆機櫃訂單。

BlueFin也表示，在今年稍早完成交付Colossus 2資料中心GB300機櫃後，美超微xAI事業已降溫，B200 GPU庫存過剩也令人感到憂心，供應鏈消息來源指出，美超微原本為xAI HGX AI伺服器出貨而建立B200庫存，但xAI去年中時，需求轉向GB200 NVL72。

美超微股價近來表現亮眼，22日收盤上漲2.6%，累計從3月20日低點上漲42%。