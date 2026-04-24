美製造業PMI攀47月新高 中東衝突效應 企業大舉提前拉貨

伊朗衝突下，企業憂慮供給短缺與漲價，大舉提前拉貨，使美國4月製造業活動站上近四年高點，日本工廠活動更升至12年高點。歐元區工廠生產雖有好轉，但整體商業活動意外陷入萎縮。

標普全球23日公布，美國4月綜合採購經理人指數（PMI）初估值升至52，為三個月高。其中服務業PMI升至51.3，製造業PMI更攀至54，創47個月新高。

標普全球市場情報的首席商業經濟學家威廉森表示：「生產和訂單擴增，部分起因於建立安全庫存；調查受訪者指出，要在發生類似疫情時期的價格攀漲與供給短缺前，『恐慌』和『緊急』採購。」

伊朗戰爭導致美國工廠供給更為吃緊，供應商交期拉長至2022年8月以來之最，原料成本也走高。業者迅速轉嫁這些成本，出售價格指數升至59.9，為2022年7月來最高。

至於亞洲，標普全球的4月日本綜合PMI為52.4，製造業PMI升至54.9，為2014年2月以來新高；但服務業PMI從3月的53.4降至51.2。標普全球市場情報的經濟副總監費迪絲說，據報部分製造商擔心中東戰爭，也憂心供應鏈可能進一步遭受干擾，因而增加生產，除非不確定性降低、供應鏈回穩，否則當前製造業的強勢表現，不大可能持續。

歐洲方面，標普全球的歐元區4月綜合PMI摔至48.6，遠低於市場估計的50.1，落入萎縮。PMI以50為榮枯分界，低於50表示萎縮。服務業PMI從3月的50.2降至47.4，但製造業PMI從51.6升至52.2。

威廉森指出，中東戰爭使歐元區面臨更深重的經濟困境，這是決策官員的一大麻煩。而供給短缺日益普遍，恐會進一步削弱成長，同時增加未來幾周的物價壓力。戰火爆發近兩個月來，歐元區的輸入價格指數跳增至68.4，寫2022年底以新高。