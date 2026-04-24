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電動車需求回升 特斯拉上季財報靚
特斯拉22日公布上季財報，毛利率、每股純益都優於預期，自由現金流也轉正，同時宣告電動車需求回升。
特斯拉上季經調整後每股純益0.41美元，為2022年來首度連兩季超乎預期；營收年增16%至223.9億美元；毛利率為高於預估的21.1%，主要反映平均售價上漲且原料成本下滑，壓低每輛車的平均生產成本。
特斯拉上季汽車事業營收年增16%到162億美元，不計碳權銷售的毛利率為19.2%。分析師指出，以上季交車量相對疲軟而言，這些數字「極強」。
更讓市場驚喜的是，特斯拉上季自由現金流14.4億美元，遠優於市場預估的負18.6億美元，顯示即便電動車業務不再快速成長，依然足夠穩定，能為在機器人與自駕領域的投資提供資金。
特斯拉也宣告，「我們看到在亞太與南美洲的需求持續成長，北美和歐洲、中東及非洲地區的需求也回升」，財務長塔尼亞說，「從未交車訂單來看，我們的交車量較前一季略有成長」。
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