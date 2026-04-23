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美股空前幸運靠3利多加持！策略師：標普500今年上看7800點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
關稅大戰、伊朗戰爭、石油危機、聯邦政府局部關門、聯準會（Fed）獨立性受威脅。美股歷經種種逆風襲擊，依然節節上漲，在人工智慧（AI）榮景、財政刺激和貨幣支持下迭創新高。路透
關稅大戰、伊朗戰爭、石油危機、聯邦政府局部關門、聯準會（Fed）獨立性受威脅。美股歷經種種逆風襲擊，依然節節上漲，在人工智慧（AI）榮景、財政刺激和貨幣支持下迭創新高。路透

關稅大戰、伊朗戰爭、石油危機、聯邦政府局部關門、聯準會（Fed）獨立性受威脅。種種逆風襲來，美股卻依然節節上漲，在人工智慧（AI）榮景、財政刺激和貨幣支持下，迭創新高。華爾街策略師形容，美國股市現在堪稱「史上最幸運」。

22V Research策略師德布謝爾表示，記憶所及，他想不起「歷史上有任何時刻像現在這麼幸運」，因此，他預期，美股標普500指數今年大有機會飆上7,800點，甚至更高。標普500指數22日收盤以7,137.9點作收，再創歷史新高。

投資人可能納悶，美國搬石頭砸自己的腳，先是向全球發動關稅戰，然後又挑起伊朗戰爭，為何美股主要指數卻還是震盪走高，頻頻改寫空前最高紀錄？

德布謝爾認為，美股之所以不畏地心引力持續攀登高峰，是因為美國經濟和消費者支出韌性強得出人意外，而這又要拜三大因素之賜。

一、貨幣與財政刺激

德布謝爾指出，去年12月，所謂「非量化寬鬆（non-QE）」貨幣刺激計畫啟動，亦即Fed開始逐月購入400億美元的國庫券，在市場上挹注充沛的流動性，加上川普2.0政府的財政刺激，意味「過去三、四周來，金融情勢已大幅寬鬆」。

二、通膨預期穩定

與此同時，「美國長期通膨預期錨定，不論是出於什麼原因」，這正為股市營造一個有利行情上漲的環境。

三、AI投資方興未艾

但真正賦予美股向前衝刺動力的是AI。德布謝爾認為，AI帶來生產力成長和效率提升，直接轉化為企業盈餘成長，儘管對勞動市場的衝擊可能要到更遠的將來才會明朗化。他說：「AI會帶來通縮效應。」

撇開AI榮景的副作用不談，若聚焦當前由AI驅動的獲利成長，這顯然是助漲股價的強大動力。即使油價震撼未消，華爾街仍紛紛調高對美企的盈餘預期，由於分析師發布的預測往往落後企業自己的財測，這預示美股還有進一步上漲空間。

德布謝爾建議，投資人不妨買進AI資本支出的直接受惠股，隨AI採用率提升而受益的個股不見得看好。

至於美股最大隱憂為何，德布謝爾回答：通膨。早在伊朗戰爭爆發前，美國通膨率就已長期超標；如果美國經濟動能續強，屆時不是Fed必須提高利率，就是美國10年期公債殖利率將勁揚，都對美股不利。

不過，一旦經濟力道強得果真把標普500指數拱上7,800點，投資人現在期盼的一系列降息希望也將落空。

隨著金融情勢收緊，美股這波空前幸運的漲勢也將畫下句點。

美國 伊朗戰爭 Fed

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